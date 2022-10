Antivir Microsoft Defender bez připojení k internetu „přehlédl“ téměř třetinu škodlivých aplikací

Antivirový program Microsoft Defender debutoval v době, kdy počítačům vládl operační systém Windows XP. Postupem času jej Microsoft transformoval v plnohodnotné antivirové řešení, které nakonec integroval do operačního systému. I po mnoha letech má však Defender problémy s detekcí škodlivého softwaru v situaci, kdy je počítač offline.

Společnost AV-Comparatives, zabývající se testováním bezpečnostních aplikací, nedávno zveřejnila výsledky testu antivirových programů pro běžné spotřebitele. V jeho rámci zkoušela a porovnávala hlavní antivirové produkty na definované sadě vzorků malwaru a shromažďovala protokoly a výsledky schopnosti detekovat a chránit uživatele před infekcí.

Test antivirových programů

Provozovatel testu nedávno změnil metodiku testování – nově se zaměřuje více na ochranu, zatímco detekční schopnosti mírně ustoupily do pozadí. Stručně řečeno: testy nyní zjišťují, zda antivirový software dokáže zabránit škodlivému programu provést v systému jakékoli změny poté, co se již dostal do počítače.

Při testu ochrany před malwarem se v systému spouštějí škodlivé soubory. Zatímco v testu ochrany v reálném prostředí je vektorem útoku web, v testu ochrany před malwarem mohou být vektory např. síťové disky, USB nebo scénáře, kdy je malware již na disku.

Seznam testovaných produktů zahrnoval známá jména v oblasti zabezpečení, jako jsou Avira, AVG, Avast, Bitdefender, Kaspersky a mnoho dalších. Zařazen byl i Microsoft Defender – integrovaný bezpečnostní systém systému Windows, jehož konečné výsledky rozhodně nebyly ve srovnání s nejlepšími antivirovými programy třetích stran tak oslnivé.

Výsledky nenadchly

Podle AV-Comparatives získal Microsoft Defender třetí nejhorší skóre za schopnost detekce v režimu offline (69,8 %). Skončil těsně před Pandou (52,8 %) a antivirem Trend Micro (41,1 %). Naopak při použití online funkcí založených na cloudu se schopnosti detekce a ochrany softwaru Defender vyrovnaly nejlepším antivirovým programům pro Windows (detekce 98,1 %, ochrana 99,99 %).

Při konfrontaci s 10 019 vzorky škodlivého softwaru použitými pro testy dokázal Microsoft Defender zablokovat téměř všechny kromě jednoho – ale pouze v případě, že mohl přistupovat ke cloudovým serverům. Avast, AVG, G Data a McAfee dosáhly perfektní, tj. 100% míry ochrany. Naopak na posledním místě skončil s 259 úspěšnými detekcemi antivir Trend Micro.

AV-Comparatives rozdělila všechny testované antivirové produkty do čtyř kategorií, přičemž každé z nich přiřadil jiné ocenění úměrně počtu falešně pozitivních detekcí. Microsoft Defender vygeneroval i se zapnutými online funkcemi relativně „hodně“ falešných poplachů (19), proto nativní antivirová ochrana systému Windows získala pouze druhé nejvyšší ocenění „Pokročilá“.

Závěrem upozorňujeme, že při výběru antivirového programu není vhodné volit produkt pouze na základě jednoho testu. Určitě je dobré vzít v potaz více testů a zvážit i faktory, jako je cena, snadnost použití, kompatibilita a podpora. Většina produktů umožňuje instalaci bezplatné zkušební verze, díky které je uživatelé mohou otestovat při každodenním používání.