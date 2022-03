Anonymous mají další skalp. Hackli a zveřejnili data ruského cenzorního úřadu

Hackerská skupina Anonymous se zapojila do kyberválky proti Rusku. Útočí na tamní média i státní weby a snaží se manipulovat s jejich obsahem. Vedle toho pak údajně úspěšně napadla servery Roskomnadzoru, úřadu pro kontrolu médií.

Data z kanceláří, v jejichž kompetencích je cenzura, a tedy utajování obsahu, jsou tak rázem veřejná. Anonymous napadli server Roskomnadzoru ruské republiky Baškortostánu, ale zřejmě obsahuje i informace, které se týkají celé federace.

Ke stažení z torrentových sítí jsou dva soubory. První balík o velikosti 526,9 GB obsahuje přes 360 tisíc souborů rozdělených do více než 40 tisíc adresářů. Tam by se měly nacházet různé úřední dokumenty, ale také e-mailové přílohy. Anonymous varuje, právě v nich by se mohl skrývat různý malware, jak je ostatně u příloh běžné. Soubory jsou podle všeho hodně aktuální, poslední je z minulého týdne.

Druhý balík o velikosti 290,6 GB nese vydolované databáze. V nich budou právní rozhodnutí nebo informace z oddělení lidských zdrojů.

Není v našich silách zveřejněná data analyzovat, ale magazín Motherboard oslovil ruského opozičního novináře Andreje Soldatova a podle něj data vypadají důvěryhodně, byť viděl jen část z nich. Jestli se v balíku ale opravdu nacházejí nějaké klenoty, které by odkryly, jak funguje ruský informační filtr, to zatím nevíme.

Federální Roskomnadzor nicméně některé kroky popisuje i veřejně. Ty, které v jeho očích výrazně poškozují blaho ruského lidu. Od vypuknutí války na Ukrajině již rozhodl o zablokování Facebooku, Instagramu a komunikátoru Zello. YouTube nebo Tiktok pak bombarduje požadavky, aby přestaly cenzurovat ruská média.

Zdroj: DDoSecrets