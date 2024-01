Anonymní režim v Chromu opravdu není anonymní. Google urovnal spor o 5 miliard dolarů

Tři uživatelé prohlížeče Chrome v roce 2020 hromadně zažalovali Google kvůli tomu, jak je sleduje při surfování na počítači a mobilu, i když používají anonymní režim. Google podle nich mlžil či lhal v podmínkách používání sledovacích/reklamních služeb a navíc dával uživatelům falešné naděje, že při zapnutí anonymního režimu budou nevystopovatelní. Celý text žaloby najdete zde.

Jejich právníci u okresního soudu v Kalifornii žádali odškodné ve výši 5 miliard dolarů. Tolik nakonec zcela určitě nedostanou, nějakým způsobem jim však firma vzniklou škodu kompenzuje. Agentura Reuters informuje, že se zástupci Googlu dohodli na mimosoudním vyrovnání. Přesné podmínky ale neznáme a ani jedna ze stran situaci nekomentovala.

Žalobci v dokumentu popisují zkušenosti z roku 2016, kdy ještě podmínky používání googlovských služeb měly jiné znění a lišil se i popis funkcí. Firma nicméně nikdy netajila, že sbírá informace o uživatelích, aby na ně mohla lépe cílit reklamu. A stejně tak Chrome neříkal, že anonymní režim ochrání uživatele před sledování na internetu, ale jen vymaže stopy prohlížení na konkrétním zařízení.

Přesto ale Google od té doby popis anonymního režimu v Chromu změnil, viz náš článek z března 2016 nazvaný Mýty v IT: Anonymní režim prohlížeče vás skryje na internetu. Tehdy Chrome při vstupu do anonymního režimu uváděl:

Anonymní režim v roce 2016 Stránky, které otevřete na anonymních kartách, po zavření všech anonymních karet nezanechají žádné stopy v historii prohlížeče, v úložišti souborů cookie ani v historii vyhledávání. Zachovány však zůstanou všechny stažené soubory a vytvořené záložky. To neznamená, že jste neviditelní. Anonymní režim neskryje vaši aktivitu před vaším zaměstnavatelem, poskytovatelem internetových služeb ani webovými stránkami, které navštívíte.

Dnes v něm stojí totéž, jen je to trochu jinak formulované a strukturované.

Anonymní režim v roce 2023 Nyní můžete procházet internet v soukromí a ostatní uživatelé tohoto zařízení vaši aktivitu neuvidí. Stažené soubory a záložky budou uloženy. Chrome nebude ukládat následující informace: vaši historii prohlížení,

soubory cookie a data webů,

údaje zadané do formulářů. Vaše aktivita může být nadále viditelná pro následující subjekty: navštívené weby,

váš zaměstnavatel nebo škola,

váš poskytovatel internetových služeb.

Žádný prohlížeč nezaručí skutečnou anonymitu směrem do internetu. Pomocí VPN, Toru a blokování sledovacích prvků sice se uživatelé mohou skrýt dostatečně účinně, ale jen do doby, než po nich webové stránky nebudou chtít přihlášení. A bez toho to samozřejmě v e-shopech nebo na sociálních sítích nejde.