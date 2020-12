Jak používáte počítač: Jak řešíte zálohování dat na svém počítači?

Pokud přijde selhání disku nebo vám počítač někdo odcizí, hodí se mít zálohu dat. Existuje přitom mnoho možností, jak zálohu dat řešit. Pojďme se pobavit o tom, který způsob je nejoblíbenější a proč. Začneme anketou, pokračovat můžeme v diskuzi pod článkem.

U jednotlivých způsobů zálohování by se měla zohlednit nejen bezpečnost uložení zálohy, ale také její četnost a automatizace, zajištění proti úniku dat a pochopitelně také finanční náklady na realizaci.

Jak řešíme zálohu soukromých dat v redakci

David Polesný: Mám několik typů záloh. Soukromé dokumenty mám na OneDrivu a občas provedu ruční zálohu na zašifrovaný externí disk, který mám uložený mimo domov. Dlouho jsem tak řešil i zálohu fotografií, ale archiv postupně převádím na Google Fotky - inteligence té služby je prostě návyková. Občas tvořím videa a objemná data k nim ukládám jen lokálně ve stolním počítači, ale pro jistotu na dva disky v RAIDu.

Vláďa Kluska: Všechny dokumenty mám uložené na OneDrive, které Windows používá jako výchozí umístění. Takže se mi stačí přihlásit kdekoliv do Windows a mám vše zase dostupné, případně z webu. Na jiné zálohy jsem příliš líný.

Karel Javůrek: Cloudovou zálohu a synchronizaci souborů (včetně nastavení jednotlivých aplikací) s dostupností kdekoli řeším přes 2TB iCloud, přičemž tato kapacita je sdílená napříč všemi zařízeními Applu v rodině. Offline zálohu za mě automaticky řeší Time Machine, který běží na lokálním Unraid serveru.

Lukáš Václavík: Vybrané složky se mi automaticky ukládají do OneDrivu. K tomu ještě provádím ruční zálohu na NAS a jeden externí disk. To bych časem také rád zautomatizoval, ale protože používám hodně zařízení s různými operačními systémy, pořád to odkládám. Sice na to existuje funkce přímo v Synology DSM, ale v minulosti mi jejich zálohování nějak zlobilo.

Jakub Michlovský: Svůj iMac zálohuji přes Time Machine na Synology DS420j. Děje se tak úplně automaticky a já na to nemusím myslet. Dokumenty, ke kterým potřebuji mít přístup, mám zároveň na iCloudu. Stejně jako všechny fotky. Pro jistou mám tohle všechno ještě synchronizované na OneDrive. iPhone a Watch se zálohují do iCloudu taky automaticky.

Jirka Kuruc: Pro zálohu dat používám NAS Synology DS418, ve kterém jsou dva nezávislé 8TB disky WD RED. Nezrcadlím, protože bych se připravil o polovinu kapacity, každou noc se však nejdůležitější data (fotky, videa) kopírují na disk druhý. V NASu je jeden disk WD Purple 2 TB, jehož kapacita by pro záznam ze tří IP kamer zůstala nevyužitá, a tak se jednou za týden kopírují data i na něj. Jednou za měsíc připojím externí 2,5" disk a zálohovací procedura se spustí automaticky, poté disk uložím na jiné lokalitě. Máme i Office 365 s 1TB OneDrive, takže vybrané zálohy putují automaticky z NASu přímo do cloudu. Na NAS míří automatická záloha Macbooku přes Time Machine a také automatická záloha fotografií z androidového telefonu. Není to příliš? Není, přijít o fotky je jako přijít o kus života :)

Marek Lutonský: Kdysi jsem přišel o disk a data, od té doby pečlivě zálohuji. K tomu zkouším nové možnosti, ty starší ale nechávám v provozu, tak je to trochu komplikované. Všechny důležité věci ukládám na Dropbox, mám proto jejich kopie v několika počítačích. (Na Dropboxu docela často používám obnovu starších verzí jednotlivých souborů.) Jednou týdně provádím zálohu nastavených složek na NAS. K tomu používám starý program GFI Backup 2009. Loni jsem přidal i průběžné zálohování počítače na NAS pomocí Synology Drive Client, které zaznamenává i verze souborů. NAS potom každý měsíc zálohuji na externí pevný disk a jednou ročně udělám stejnou zálohu na druhý disk, který pro jistotu neukládám doma.

A jak je to u vás? Zapojte se prosím do diskuze pod článkem.