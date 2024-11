Ani se nezapotí. Test základní desky MSI MPG X870E Carbon Wi-Fi

Plusy Výborný výkon Nízké teploty Vynikající výbava Minusy Vyšší cena 9,5

V této recenzi se zaměříme na to, co umí základní deska za 12 000 Kč a komu se vyplatí po ní sáhnout. Už se ani tak nejedná o hráče, ale spíše o tvůrce obsahu, kteří pracují s velkými objemy dat, potřebují hodně portů s rychlou konektivitou a také maximální výkon.

MSI X870E Carbon Wi-Fi není nejdražší základní deskou, ale patří k těm dražším modelům. Oproti těm levnějším přináší například druhý Ethernet, více rychlých USB konektorů, tlačítka na zadním panelu nebo zcela nový napájecí konektor.

Pro maximální zátěž

Základní deska je navržená do nejnáročnějších situací, nový je například 8pinový napájecí konektor, který základní desce umožňuje větší napájení třeba pro PCIe sloty, ventilátory, RGB prvky nebo další energeticky náročné komponenty připojující se na základní desku. To je vhodné pro situace, pokud zapojujete hodně karet do rozšiřujících slotů.

Možná ještě působivější je schopnost desky napájet procesor a odvádět teplo z jeho napájecí kaskády. Pro testování tentokrát posloužil procesor Ryzen 9 9950X s příkonem 200 W v maximální zátěži. Nejteplejší bod na pasivním chlazení napájecí kaskády procesoru měl po více než půlhodinové zátěži jen 42 °C. To bylo měřené externím snímačem, interně základní deska ukazovala okolo 50 °C. To jsou opravdu výborné výsledky.