Ani na šířku, ani na výšku. Programátor zjistil, že mu nejvíce vyhovuje monitor otočený o 22°

Ač jsou na trhu stovky monitorů různých poměrů stran od skoro čtverců až po úzké nudle a často je možnost je otočit i na výšku, někomu ani takový výběr nestačí. Vývojář s přezdívkou xssfox zjistil, že mu pro práci nejvíce vyhovuje obrazovka s poměrem 21:9 otočená o 22°.

Na monitor se samozřejmě nedívá s hlavou položenou na rameni, ale v Linuxu si pomocí nástroje xrandr obraz upravil tak, že okna jsou pořád rovnoběžná vůči stolu. Celou anabázi popisuje u sebe na blogu.

V čem je taková legrace výhodná? Při programování může mít VScode roztažený na celou úhlopříčku, takže v horní řádky budou delší než při běžné orientaci. Okno ale samozřejmě bude ze všech stran ořezané, takže část programu vůbec neuvidí. Případně se mu vedle sebe vejde více menších oken.

Xssfox ale bohužel nepopisuje případné nevýhody s výjimkou toho, že postup funguje jen na Linuxu a jen s grafickým serverem X.org, nikoliv Waylandem. Takto otočený monitor musí totiž zhoršit čitelnost textu. Fonty a jejich vyhlazování jsou standardně určené pro horizontální orientaci a cokoliv mimo tuto normu může text rozmazat. Platí to i pro běžné otočení na výšku, platí to i pro monitory s jinou strukturou subpixelů (typicky u OLEDů). A tady do toho vstupuje ještě nekolmé otočení.

via Daniel Feldman