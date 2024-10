Ani levnější brýle Vision nebudou lidové. Apple chystá i AirPody s kamerou

Vision Pro se již prodávají na deseti trzích a čekáme na rozšíření do dalších regionů. Než dorazí i k nám, možná si budeme moci koupit i cenově dostupnější model s horší výbavou. Novinář Mark Gurman ve svém newsletteru připomíná, že v příštím roce chce Apple uvést levnější Vision.

Prodávat by jej měl za přibližně 2000 dolarů (56 000 Kč s DPH), což by jej ve spotřebitelském segmentu stále řadilo mezi nejdražší brýle, avšak Vision Pro stojí skoro dvojnásobek, 3500 dolarů. Firma podle Gurmanových zdrojů očekává, že by o základní model měl být dvakrát vyšší zájem.

Podle známého insidera by Vision měl nabídnout slabší procesor, horší materiály a zřejmě přijde o funkci EyeSight, tedy přední displej simulující uživatelovy oči. Jestli se ztratí i samotná technologie snímání očí, která se využívá i pro ovládání, ale není jasné.

Divize Applu vyvíjející AR zařízení ale připravuje i další produkty. V roce 2026 má přijít druhá generace Vision Pro. A na rok nato pak Apple možná představí lehké brýle ve stylu Meta Orion. Tým pracuje také na sluchátkách AirPods s integrovanými kamerami, které mají snímat okolní dění, a data interpretovat pomocí zvuku.

V Cupertinu pak podle Gurmana chystají také jiný hardware. Stále se šušká o novém operačním systému homeOS, na němž má stát další generace zařízení pro chytrou domácnost. Nejprve má dorazit HomePod s displejem, který poslouží pro videohovory, zobrazení kalendáře nebo streamování videa. Apple ale zvažuje také pokročilejší verzi, která údajně nabídne displej na robotickém ramenu, který se pravděpodobně bude vždy otáčet za člověkem.