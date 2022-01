Ani jeden prst nazmar. Skoro polovina čtenářů Živě píše všemi deseti

Zatímco v redakci Živě je „desetiprsťáků“ jen pár a s výjimkou datlujícího Kuby zbytek tým používá jen 6 až 9 prstů, mezi čtenáři je situace o dost jiná. Jak ukazuje pondělní anketa, 46 % z vás píše všemi deseti. Lehce přes 20 % čtenářů s vystačí s šesti až devíti, resp. třemi až pěti prsty. Jen desetina lidí používá jeden či dva prsty.

A co jste k tématu psaní na klávesnici zmiňovali v diskuzi?

Trénink díky chatu

„Mládí na různých chatech a IM mě slušně rozepsalo. Oficiální desetiprsťák to sice nebude, ale naučil jsem se psát dostatečně rychle a bezchybně. Tedy problém je občas v tom, když bez dívání položím ruce na klávesnici a nedívám se ani na monitor, to občas celou rukou píšu o písmenko vedle. Což je zase docela zajímavá šifra,“ říká M0RGAN.

Podobně se učil psát i Net.Xtreme. „Píšu deseti, ale nepřesně. Psát více než dvěma jsem se kdysi naučil na xchatu a musím se občas podívat na klávesnici, 95% věcí dám po paměti a i jsem se naučil centrovat na ty dva hrbolky uprostřed… ale stejně se potřebuji občas ujistit, hlavně u diakritiky. Zkoušel jsem se párkrát s nějakým programem učit psát správně a A-L mi jde, ale tak po 14 dnech značně pomalého psaní jsem to vždy vzdal.“

Průprava na psacích strojích

„Posaďte mě dneska k mechanickýmu psacímu stroji a budu na něm psát poslepu všema 10 a bez překlepů (vlivem nepovinnýho předmětu psaní na stroji ve třeťáku na gymplu v letech 84-85).“

„Jenže na počítači to nedokážu, páč má tlačítka moc blízko u sebe a taky moc malej zdvih (i když mám u desktopa klábosnici zrovna s tím vyšším, na noťasu je to pak pro mě pasé úplně), mozek prsty posílá na pozice klapek stroje a ne na pozice tlačítek, takže P a Q píšu prsteníkama a ne malíkama, nějak mi to nejde se přeučit. Malíky mám na ctrl, shift, tab, entr, bckspc, normální písmena s mezerníkem prakticky píšu 8 zbývajícíma prstama, většinou bez koukání na prsty, čumím na objevující se text. I ve hrách se často přehmátnu, když z ASDW mám skočit třeba na F, často zmáčknu G,“ vzpomíná Pavel Jansa.

Jiřina Macháčková se také naučila psát na stroji. „V roce 2000 jsem se naučila psát všemi deseti na elektrickém stroji Brother. Syn, tehdy středoškolák mi doporučil Knihu Technika administrativy 1. díl. Trénovala jsem denně i 3 hodiny. Pak už jsem psala i se zavřenýma očima. Dnes je to ohromná výhoda psát všemi deseti. Dnes samozřejmě píši na klávesnici počítače. Stroje byly dost hlučné a těžkopádné.“

Devítiprsťáci

Rozmohl se nám i takový nešvar psát mezery jen pravým palcem. „Myslel jsem, že všema deseti, ale ten levej palec asi nic moc nedělá. Samozřejmě poslepu a včetně dalších bloků kláves. Považuju to za jednu z nejdůležitějších věcí co mi gympl dal, což je svým způsobem dost smutná zpráva o úrovni našeho školství,“ říká karel.

Stejně to má i brk77: „Asi devíti. Mezerník mám vyleštěný jen na pravé straně, takže 9 max. Mám šílený rukopis, takže jsem si na VŠ pořídil notebook na psaní přednášek. Tam to systémem létajícího orla ještě šlo, ale notebook jsem pak chtěl používat i v posteli, kde jsem v noci neviděl na klávesnici a tam byla nutnost začít psát správně.“