Ani Firefox se AI nevyhne. Testuje sumarizaci stránky pomocí ChatGPT nebo Gemini

Uživatelská základna Firefoxu se zmenšuje a výrobce přemýšlí, jak to zastavit. Na mobilech prohlížeč nabízí několik stovek doplňků, do roka ve Firefoxu uvidíme vertikální panely, seskupování stránek nebo uživatelské profily. Teď se Mozilla vyjádřila k tomu, jak to bude s AI.

Chce postupovat opatrně. V nočních sestaveních už testuje dvě AI funkce, přičemž první z nich je drobnost, kterou většina lidí nepostřehne. Což nesnižuje její užitečnost, protože zrakově postižení ji ocení.

Firefox 130 před několika týdny pomocí začal generovat alternativní popisky obrázků v souborech PDF. Jde o metadata, která jsou užitečná zejména pro zrakově postižené. Čtečka jim popisek přečte, takže si udělají představu o obsahu obrázku. Bohužel se alternativní popisky ne vždy důsledně zadávají a tuhle mezeru může AI vyplnit.



Vyberte si jednu z nabízených služeb

Mozilla jako obvykle klade důraz na soukromí, a proto hodně sází na lokální využití AI. Tím pádem data neputují na server a zpět. Vyhýbat se aspoň zatím nechce ani velkým jazykovým modelům, které běží v cloudu.

Firefox Nightly testuje také chatbot, který:

shrne obsah stránky,

zjednoduší obsah,

otestuje vaše znalosti.



Povel pro sumarizaci stránky najdete v kontextové nabídce

Což sice dnes nikomu dech nevezme, ale je dobré svému publiku nabídnout užitečnou funkci, aby ji v případě zájmu nehledali u konkurence. Mozilla v testovacích sestaveních prohlížeče pro shrnutí obsahu stránky nabízí ChatGPT, Gemini, HuggingChat a Le Chat Mistral. Další služby mají následovat.

Pokud si funkci chcete zkusit, musíte ji nejdřív ručně zapnout v nastavení v sekci Nightly Experiments. S chatbotem si můžete klasicky psát, povely pro práci s webovou stránkou hledejte v kontextové nabídce stránky.



Takhle vypadá výstup

Mozilla tvrdí, že byste vždycky měli použít nástroj, který vám vyhovuje. Kromě možnosti volby chce garantovat již zmíněné soukromí a zjednodušit pobyt v online prostoru. Těmito třemi principy se hodlá řídit pro dalším vývoji Firefoxu.

Co dělá konkurence? Zřejmě nejvíc na AI sází Microsoft, resp. jeho Edge, protože ten přes rok nabízí chatbot. Ani největší prohlížeč ale zatím plně nezareagoval a AI nasazuje opatrně. Zajímavý přístup ukázala Opera, když zprostředkovala různé jazykové modely na místním hardwaru.

Zdroje: Firefox Nightly News | The Mozilla Blog | Mozilla Hacks