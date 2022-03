Ani Air, ani Pro. Apple znovu opráší základní MacBook, tvrdí 9to5Mac

Nabídka Maců by zase mohla být o něco nepřehlednější. Podle zdrojů blízkých magazínu 9to5Mac totiž Apple řeší, co s 13" MacBookem Pro. Na model z roku 2020 totiž firma loni navázala 14" a 16" verzemi s novým designem a výkonnějšími čipy M1 Pro a M1 Max.

Třináctka letos dorazí s procesorem M2, podle 9to5Mac si ale zachová současný design a Apple z nějak udělá nejlevnější MacBook. Interně se dokonce zvažuje, že by z něj vypustil značku Pro, ale byl by to čistě MacBook. Tyto stroje měla cupertinský společnost v nabídce mezi lety 2006 až 2012 a následně 2015 až 2019.

O příchodu MacBooku Pro 13 s čipem M2 mluví i známý insider a novinář Mark Gurman, který chystaný počítač rovněž řadí do spotřebitelského segmentu, takže by si název Pro ani nezasloužil.

Jak by ale vedle degradované třináctky figuroval MacBook Air, který má být dražší? Potvrdí-li se starší spekulace, Air nabídne luxusnější tělo s tenčím profilem i rámečky, nové barvy či napájecí konektor MagSafe.

MacBook by mohl být tím, čím je základní iPad pro tablety nebo iPhone SE pro mobily. Apple by tedy recykloval několik let starý design, ale do laptopu by průběžně instaloval nejnovější procesory. Totéž – zdá se – uplatní také v desktopu, kde stejnou roli má Mac mini, který doplní výkonnější Mac Studio a Mac Pro.