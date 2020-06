Android 11 je venku, zatím jako veřejná beta. Podívejte se, co je nového

Google uvolnil k testování novou betaverzi Androidu 11. Ta ukazuje, na jaké novinky se na podzim můžeme těšit. Přijde snadné ovládání chytré domácnosti i lepší práce s notifikacemi. K dispozici je prozatím pouze pro telefony Pixel.

Nová verze populárního systému Android se zaměřuje hlavně na vylepšování a zvýraznění již dostupných funkcí namísto bombastických novinek. Dočkáme se tak lepší práce s notifikacemi – přibyde nový sekce Konverzace, která sdruží všechna upozornění z chatovacích aplikací. Těm lze nastavit i prioritu a místo ikony aplikace tak rovnu uvidíte profilový obrázek člověka, co vám píše. Chystá se i podpora notifikačních bublin, které znáte z Messengeru. Odpovědět na zprávu tak půjde z vyskakovacího okna a to ve všech aplikacích.



Hlavní novinkou 11. verze je ovládání chytré domácnosti přímo z nabídky vypínacího tlačítka.

Další velkou novinkou je ovládání chytré domácnosti, které je dostupné po dlouhém stisku vypínacího tlačítka. Zde si můžete přidat rychlé odkazy pro ovládání světel, zásuvek a dalších zařízení. Vše se přitom bere z aplikace Google Home a není tak nutné to nastavovat znovu. Na stejném místě by měly být i karty z Google Pay, to se nám ale bohužel nepodařilo v rámci betaverze aktivovat.

Dále nechybí ani spousta dalších novinek – Google upravil přepínání aplikací, kde zvýrazňuje označování textu a vytváření screenshotu. To má zase nový vzhled podobný iOS. Ovládání hudby se přesunulo z notifikace do rychlých přepínačů. Na domovské obrazovce telefon nabízí aplikace, co by vás mohly zajímat a oprávnění pro polohu je nově možné udělit i jednorázově.

Drobných novinek je tu ale mnohem více, nějaké další větší změny by mohly přijít až z další betou, o nic zásadního by se ale nemělo jednat. Finální verze by měla vyjít na podzim pro všechny telefony, Pixely ji zřejmě budou mít dříve – loni to bylo už dokonce v srpnu, letos ale bude vše pravděpodobně kvůli koronaviru opožděné.

Pokud máte telefon pixel, můžete betu sami vyzkoušet zaregistrováním se na stránkách Googlu. Prozatím jsme nenarazili na závažné chyby, jedná se ale o testovací verzi systému a tak nemusí být stabilní a vhodná pro dennodenní používání.

