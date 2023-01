Android poběží na RISC-V. Google už brzy představí oficiální emulátor a hledá výrobce hardwaru

Operační systém Android dnes běží převážně na armech a k dispozici je i oficiální větev pro x86/64, nicméně Google poslední měsíce horečně pracuje ještě na podpoře nadějné architektury RISC-V v 64bitové verzi.

O RISC-V se poslední roky mluví stále častěji, je to totiž takový linux mezi procesory – licenčně svobodná platforma, která, pokud se začne masivně prosazovat i na výkonnějších čipech, může jednou pořádně zatopit zejména armu.

O současném stavu podpory se nedávno pochlubil ten nejpovolanější – šéfinženýr Googlu pro Android Lars Bergstrom –, který vystoupil na konferenci RISC-V Summit. Jeho patnáctiminutovou přednášku najdete na YouTube.

Android bude oficiálně podporovat RISC-V:

Už existují funkční zdrojáky a binárky

Takže jak je na tom dnes Android pro RISC-V? Zdatnější kodéři si mohou stáhnout zdrojáky a upravený operační systém úspěšně přeložit na Linuxu. K dispozici jsou dokonce i binárky. Ke skutečnému Androidu, jak ho známe ze svých telefonů, televizorů a další spotřební elektroniky, to má ale ještě hodně daleko.



Zatím chybí běhové prostředí ART pro aplikace v Javě, knihovny a kodeky, základní kód už ale přeložíte a nechybějí ani binárky

Chybí v podstatě všechny klíčové pilíře pro běh obvyklých grafických programů včetně toho nejdůležitějšího: běhového prostředí pro aplikace v Javě ART (Android Runtime). Stejně tak v systému zatím chybějí i důležité knihovny (šifrování, grafika), kodeky, patřičné optimalizace pro produkční nasazení a další nástroje.

Zkraje roku dorazí podpora ART a emulátor

Letos by se to ale mělo postupně měnit, už v prvním čtvrtletí totiž podle Bergstroma dorazí funkční emulátor s ART pro RISC-V. To je naprostý základ k tomu, aby si mohl novinku vyzkoušet každý zdatnější geek, vhodného železa s riscv64 je totiž zatím jako šafránu.



Jak přeložit Android pro RISC-V a výzva výrobcům referenčních desek s procesory RISC-V

V závěru přednášky Bergstrom proto požádal výrobce hardwaru, aby se v následujících měsících pomalu začali hlásit se svými prototypovacími deskami, na kterých otestují Android a které by se pak mohly stát referenčními boardy pro vývojáře.