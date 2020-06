Android je náchylný na obrázky. Když tuto krajinku nastavíte na pozadí, telefon se kousne a pomůže až reset

Tapety na pozadí pracovní plochy patří k oblíbeným způsobům přizpůsobení uživatelského rozhraní. Majitelé telefonů a tabletů s Androidem by se však měli mít na pozoru před obrázkem, který v případě nastavení jako tapety domovské obrazovky vyvolává nepříjemné problémy.

Záludná tapeta

Na problémy, které může způsobit zdánlivě nevinný obrázek, upozornil jako první účet Ice universe na sociální sítí Twitter. Týká se konkrétního obrázku s potemnělou krajinou, do které pronikají poslední paprsky zapadajícího slunce.

„Varování! V žádném případě nenastavujte tento obrázek jako tapetu, což platí zejména pro uživatele telefonů Samsung. Způsobí to selhání telefonu! Nezkoušejte to! Pokud vám někdo pošle tento obrázek, ignorujte jej.“ píše autor příspěvku. A působí to jako jeden z mnoha hoaxů, jenže není.

Vzápětí se začali ozývat další uživatelé, kteří i přes varování vyzkoušeli zmiňovanou tapetu na svém telefonu. Ukázalo se, že se problém týká nejen Samsungů, ale i dalších značek, včetně zařízení Google Pixel. Několik uživatelů později publikovalo videa s domovskou obrazovkou, která se načítala stále dokola. U některých telefonů dokonce docházelo k cyklickému samovolnému restartování.



Tato tapeta způsobuje nepříjemné problémy

Člověk, stojící za účtem Ice universe, informoval již v polovině května o těchto problémech Samsung. Jihokorejský výrobce dle jeho tvrzení chybu vyřešil a oprava by měla být uvolněna v následující aktualizaci firmwaru.

V čem chyba spočívá? RGB není sRGB

Hlavní vývojář alternativní ROMky Potato Open Sauce Project (POSP) Davide Bianco chtěl přijít na kloub tomu, proč zdánlivě obyčejná tapeta působí tak nepříjemné potíže. Dle jeho zjištění je důvodem fakt, že obrázek používá barevný prostor RGB, zatímco Android nativně podporuje sRGB.

Bianco následně odeslal opravu do Android Open Source Project (AOSP), přičemž v popisku uvádí, že „K problému dochází, pokud se uživatel pokusí nastavit jako tapetu obrázek, který není sRGB. Stává se, že hodnota proměnné y je vyšší než hranice histogramu, což způsobuje selhání SysUI.“

Většinu obrázků definovaných v barevném prostoru RGB tedy systém bez problémů přečte a zobrazí, ale u některých specifických případů může dojít k problému. Proto chyba byla odhalena až teď, když se takový problémový obrázek objevil a byl přitom i natolik atraktivní, že se začal i více šířit.

Podle informací, publikovaných serverem 9to5Google, se uvedený problém projevuje pouze na zařízeních s Androidem verze 10 a nižší. Připravovaný Android 11, který je v tuto chvíli ve fázi vývojářského náhledu, je proti této chybě imunní, neboť obrázky s nepodporovaným barevným prostorem automaticky konvertuje.

V případě nastavení tapety, která způsobí opakované načítání systémového rozhraní či restartování telefonu, je řešením spuštění systému v nouzovém stavu a změna tapety. Další cestou pak je obnovení telefonu do továrního nastavení.