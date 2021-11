Anatomie jednoho scamu. Co se stane, když naletíte na podvodný e-mail a kliknete „České poště“ na odkaz

Do složky s nevyžádanou poštou dorazila zajímavá zpráva. Česká pošta prý nemůže doručit balíček, protože je ještě potřeba doplatit poštovné. Když si na následujícím obrázku prohlédnete detaily, určitě si všimnete různých varovných znaků, které svědčí o tom, že odesílatelem byl někdo jiný. I tak je ale tento podvodný e-mail poměrně zdařilý a leckdo může na odkaz kliknout. Zkusili jsme, co se stane.



E-mail sice dorazil do spamu, ale vypadá docela uvěřitelně

Gmail správně poznal, že e-mail je podezřelý a rovnou ho umístil do složky s nevyžádanou poštou. Varovat může také nabídka překladu z thajštiny do češtiny. A třeba i hned první dvě věty, mezi které by Čech místo tečky napsal čárku. Ale jinak je zpráva uvěřitelná, uvedená adresa postaonline.cz patří České poště a ke kliknutí je proto blízko.

Adresa je ale jen text, samotný odkaz vede jinam. Po najetí myši na odkaz to uvidíte v levém spodním rohu prohlížeče nebo ve vývojářských nástrojích. Toho si ale každý nevšimne.



Skutečný odkaz vede jinam, ne na zobrazenou adresu

Po kliknutí se otevře stránka, která se tváří jako web České pošty. I tady jsou různé varovné znaky: místy šroubovaná čeština, trochu nevyladěné styly, divné anglické odkazy dole nad obrázkem. Ale stále by si leckdo mohl myslet, že je na správném webu.



S přimhouřenýma očima to vypadá trochu jako web České pošty

A je to tady: po vyplnění úvodního formuláře chce stránka údaje k platební kartě. Nahoře v adresním řádku je přitom platný certifikát SSL, byť u adresy, která by už měla varovat, že tohle nebude Česká pošta. Také Datum spotřeby není zrovna nejpřesnější překlad konce platnosti karty.

Ale stále děláme, že jsme si nevšimli, a vyplňujeme údaje k platební kartě. To je čerstvě vytvořená virtuální debetka na Revolutu s limitem plateb nastaveným na 1 Kč. Potom stránka požádá o vložení kódu, který měl dorazit v SMS.



Kvůli tomuto dialogu to podvodníci celé dělají. Chtějí vaši platební kartu

Kód v SMS nedorazil (i proto, že telefonní číslo bylo vymyšlené), ale poslal ho ve zprávě Revolut. Podvodníci chtějí kartu využít také pro platby na Google Pay.

Kód vkládáme, protože přes nastavený limit karty se žádná platba nedostane, ale stránka se tváří, že je nesprávný. V Revolut mezi tím už vidíme, že podvodný obchodník ověřil, že karta je aktivní.



Virtuální karta v Revolut • SMS, která dorazila • Potvrzení o ověření karty

Tím to dnes končí. Jsme zvědaví, kde všude se naše karta v budoucnu objeví, kde s ní budou chtít platit. Článek potom oživíme.