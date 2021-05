Analýza Jana Vávry: Musk se kvůli bitcoinu stává parodií sebe samého. Nejspíš ale dobře ví, co dělá

Muskovi se podařilo alespoň dočasně sestřelit cenu bitcoinu. Možná to nejlepší, co investoři mohou pro klid vlastní duše udělat, je přestat ho sledovat. Vypovídá o tom zatím i cenová akce bitcoinu, který se dlouho nepropadl výrazněji pod 50 tisíc dolarů. Podobně jako minulý růstový cyklus kryptoměn měl svého „maskota“ v podobě Johna McAfeeho, letos se do podobné role dostal právě Musk.

Co vy na to? Kryptoměny bude běžné využívat pro každodenní platby

McAfee, zakladatel stejnojmenné kyberbezpečnostní firmy, proslul před čtyřmi roky sázkou, že pokud by bitcoin nestál do roku 2020 milion dolarů, sní v přímém přenosu vlastní přirození. Nestalo se ani jedno. Aktuálně McAfee pobývá ve vazbě kvůli obviněním z daňových úniků, americké úřady ho navíc popotahují kvůli tomu, že měl přes svůj Twitter za úplatu pomoci uměle nafukovat ceny méně rozšířených digitálních mincí. McAfee je přece jen v mnoha ohledech daleko extrémnější případ než Musk, přesto jejich eskapády ukazují, že naivita nemá ve světě kryptoměn a sociálních sítí místo.

Elon Musk stačil během několika měsíců nakoupit bitcoiny za 1,5 miliardy dolarů do firemní rozvahy Tesly, začít přijímat bitcoinové platby za auta, pomoci vypumpovat bitcoin nad rekordních 60 tisíc dolarů, aby pak jeho následným částečným odprodejem vydělala víc než na elektromobilech.

Následovalo přitakání šéfovi Twitteru Jacku Dorseymu, že těžba dominantní kryptoměny podporuje rozvoj „zelené“ energetiky, aby o tři týdny později Musk deklaroval, že si od bitcoinu dává z environmentálních důvodů odstup. Přijímat bitcoinové platby začne Tesla údajně zase až v momentě, až dolování přejde na udržitelnější zdroj energie.

Tady by mohl text skončit, protože výše uvedený výčet událostí působí jako řetězec protimluvů, který Muskovy (byť třeba sebelépe míněné) byznysové kroky poněkud diskredituje.

Pak by držitelům kryptoměn stačilo odhlásit Twitter Elona Muska ze sledování a měli by klid. Jenže to by bylo příliš jednoduché. O peníze nikdy nejde až v poslední řadě a bylo by naivní předpokládat, že si toho mimořádně nadaný inženýr a vizionář není vědom. Neuškodí si proto zkusit načrtnout pár scénářů, které by mohly pomoci vydělat i někomu jinému než šéfovi Tesly.

Hledání nového Muskova kryptográlu

Ač je třeba zdůraznit jejich čistě spekulativní povahu, jen těžko se lze podobným úvahám vyhnout: Muskova vyjádření nejen kvůli pumpování parodického dogecoinu přece jen (stále ještě) slouží jako jeden z nejdůležitějších hybatelů současných finančních trhů.



Psí krypto hitem internetových memů

Musk zmínil, že pro platební účely hledá kryptoměnu, která spotřebuje na svůj chod jen zlomek toho co bitcoin. Twitterem okamžitě začaly kolovat dohady, zda půjde třeba o blockchain nové generace Cardano. V jeho případě, podobně jako v budoucnu u Etherea, by mělo k podílení se na potvrzování transakcí stačit jen vlastnit předem stanovené nemalé množství kryptoměny.

Zcela by tak vypadla role takzvaných těžařů, kteří nakupují výkonný a energeticky náročný hardware k tomu, aby pomohli se zabezpečením chodu transakční sítě kryptoměny. A samozřejmě – cena Muskovy nové „ekologické“ vyvolené mince by nejspíš vzrostla ještě brutálněji než bitcoin během letošní zimy.

Bitcoin ekologický dříve než byste čekali

Zajímavé je na Muskově sdělení také to, že nevylučuje opětovnou změnu postoje. Fungování bitcoinu se může stát prokazatelně ekologičtější poměrně brzy a snadno. Bitcoinové platby fungují nejen díky těžbě, ale poměrně krátce i přes sekundární vrstvu Lightning Network (LN), která dobu potvrzování transakcí a poplatky za platbu smršťuje na sekundy a haléře.

Také platby přes LN zjednodušeně řečeno nepotřebují ke svému fungování minery. S ohledem na Muskovy twitterové veletoče nelze proto vyloučit ani to, že za měsíc oznámí řešení ekologické stopy bitcoinu – stačí víc používat LN. Je jasné, co by takové oznámení udělalo s cenou nejrozšířenější kryptoměny.

Faktem ale podle všeho je, že se elektroautomobilka chystá vstoupit do nového ekobyznysu. Jak vzápětí po Muskově tweetu informovala agentura Reuters, Tesla si chce sáhnout na peníze z amerického vládního programu na podporu biopaliv.

Jak přesně by z něho měla profitovat, není v tuhle chvíli jasné. Kromě snahy o zlepšení vlastního zeleného PR ale přece jen rozšiřující se záběr Muskova byznysu může souviset s kryptoměnami i jinak.

Pokud by Tesla (nabízející mj. domácí baterie nebo střešní fotovoltaiku) například umožnila zákazníkům snadno převést přebytečnou „čistou“ energii na těžbu bitcoinu, celá problematika neekologičnosti digitální měny by získala jiné kontury.

V neposlední řadě lze namítnout, že Muska tweetování podněcující spekulace a vyhrocené reakce prostě jenom baví a veškeré byznysové spekulace představují naopak jen zábavu novinářů. To by ale současně Musk nesměl zmínit, že nakoupené bitcoiny vlastně rozprodávat nechce.

Článek vyšel na E15.cz