Amerika zavádí nové daně pro youtubery, týká se to i těch českých

V USA začíná od června platit nová daňová legislativa, která se dotýká výdělků z autorské činnosti a vztahuje se i na tvůrce působící mimo USA, kteří však svůj obsah zpřístupňují i americkým divákům. Výdělky z takové činnosti budou nově podléhat až třicetiprocentní srážkové dani.

Ve velkém měřítku se to samozřejmě týká provozovatelů globálních publikačních platforem v čele s YouTube. Google proto v těchto dnech obesílá všechny tvůrce s instrukcemi, co je potřeba udělat, aby jim příjmy z takového autorského obsahu neklesly. Týká se to samozřejmě i českých tvůrců bez ohledu na to, zda tvoří obsah jen v češtině a pro české diváky.



Zpráva, kterou nyní posílá Google tvůrcům obsahu na YouTube

Google, jakožto provozovatel služby YouTube, má dle 3. oddílu amerického daňového zákoníku (Internal Revenue Code) povinnost shromažďovat daňové údaje autorů a odvádět daně z autorských poplatků, a to z obsahu určeného pro diváky z USA. Pro diváky v USA je ovšem zpřístupněno každé video, které je na YouTube nahráno, takže se to týká de facto všech tvůrců, kteří na svém obsahu vydělávají.

Bez registrace příjmy poklesnou o 24 %

Ačkoli YouTube samozřejmě umí měřit, kolik diváků dané video vidělo z USA a kolik jich bylo z Česka, z hlediska daňového se veškeré příjmy dávají na jednu hromadu, pokud se autor nepřihlásí a neprokáže, že se na část obsahu sledovanou diváky mimo USA vztahuje daňová výjimka. Pokud se tedy český youtuber neozve, od 1. června mu bude Google z veškerých příjmů strhávat srážkovou daň ve výši 24 % a odvádět ji americkému berňáku.

Pokud se chce autor platbě americké daně vyhnout, musí se zaregistrovat u Amerického daňového úřadu (IRS) a vyplněním příslušeného formuláře dát na vědomí, že obsah vytváří zcela mimo USA. V takovém případě už se pak daň neuplatňuje na diváky mimo USA a u těch amerických lze navíc zažádat o snížení či celkové prominutí daně. Tato možnost záleží na tom, jak má daná země s USA vytvořenou dohodu o dvojím zdanění, v případě Česka to však možné je.

Google pro celý proces registrace připravil jednoduchého průvodce a také vše vysvětluje ve svém centru nápovědy. Výsledkem procesu je, že Google za autory de facto vyřídí potřebné registrační formuláře u IRC. Musíte však znát své daňové identifikační číslo TIN pro americký daňový úřad, které se v každé zemi určuje trochu jinak - pro Česko je to u fyzických osob rodné číslo.

Legislativa se dotýká českých youtuberů i přesto, že jsou vypláceni prostřednictvím irské pobočky Googlu. Ostatně takovéto obcházení zdanění přímo v USA je mimo jiné důvodem, proč v USA novou daňovou legislativu v souvislosti s autorským obsahem zavedli.

Problematika se samozřejmě dotýká i dalších platforem, které provozují americké společnosti a zpřístupňují obsah i pro americké diváky. Pokud podobně jako Google nepřipraví zjednodušující nástroje, budou se muset autoři u IRS registrovat individuálně, jinak jim hrozí, že jim budou výdělky sníženy o srážkovou daň, ačkoli by nemusely.