Američtí vyšetřovatelé chtěli po Googlu údaje uživatelů, kteří sledovali určitá videa. Stačí, že se dívali

Takovou snahu o zásah do soukromí uživatelů jsme tu opravdu hodně dlouho neměli! Podle několika soudních příkazů, které získal časopis Forbes, nařídili federální vyšetřovatelé Googlu, aby poskytl informace o všech divácích vybraných videí na YouTube.

Určitě není velkým překvapením, že tyto požadavky značně pobouřily odborníky na ochranu soukromí a občanských práv. Ti považují příkazy za protiústavní, protože dle nich hrozí, že se z nevinných diváků mohou stát podezřelí z trestné činnosti.

Stačí se dívat na „nesprávná“ videa

Soudní příkazy souvisejí s vyšetřováním případu, v jehož rámci se policie snažila identifikovat osobou skrývající se pod přezdívkou elonmuskwhm. Důvodem bylo podezření z prodeje bitcoinů za hotovost, což může být dle americké legislativy považováno za porušení zákonů o praní špinavých peněz a pravidel týkajících se převodů finančních prostředků bez příslušné licence.

Federální agenti použili k dopadení podezřelého poměrně neotřelou techniku: během online konverzace s ním mu poslali odkazy na videa na YouTube. Následně požádali Google, aby jim poskytl údaje o všech uživatelích, kteří tato videa zhlédli. Dohromady se přitom na tato videa podívalo více než třicet tisíc lidí.

Soudní příkazy požadují po Googlu, aby poskytl jména, adresy, telefonní čísla a údaje o aktivitě všech uživatelů účtů Google, kteří k uvedeným videím přistupovali v období od 1. do 8. ledna 2023. V případě diváků, kteří při sledování nebyli přihlášeni účtem Google, byly požadovány jejich IP adresy.

„Existuje důvod se domnívat, že tyto záznamy mohou být relevantní a podstatné pro probíhající vyšetřování, mimo jiné tím, že mohou poskytnout informace vedoucí k identifikaci pachatelů.“ vysvětlili svůj požadavek federální vyšetřovatelé.

Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly

Soud požadavku vyšetřovatelů vyhověl a vydal příkaz s tím, že Google o této akci nesmí zveřejnit žádné informace. To se také stalo a celá kauza by zůstala neveřejná, kdyby se informace nějakým způsobem nedostaly k novinářům. Ze soudních záznamů bohužel nevyplývá, zda Google požadované údaje poskytl, či nikoli.

Jiný případ se týkal vyšetřování v New Hampshire, kde policie v Portsmouthu obdržela anonymní výhrůžku, že v odpadkovém koši na veřejném prostranství byla umístěna výbušnina. V příkazu se uvádí, že poté, co policie prohledala oblast, zjistila, že je sledovaná prostřednictvím kamery, která streamuje živý přenos na YouTube.

Také v tomto případě policie požádala Google o sdělení údajů o uživatelích, kteří sledovali přenos z kamery. Ani tentokrát však není jasné, zda Google požadavku vyhověl, nebo ne. „V případě všech požadavků orgánů činných v trestním řízení uplatňujeme přísný postup, jehož cílem je chránit soukromí a ústavní práva našich uživatelů a zároveň podporovat důležitou práci orgánů činných v trestním řízení,“ uvedl mluvčí Googlu Matt Bryant.

Odborníci na ochranu soukromí jsou přesvědčeni, že podobně koncipované příkazy jsou protiústavní, protože ohrožují ochranu obsaženou v 1. a 4. dodatku, které se týkají svobody projevu a svobody. „Nikdo by se neměl bát, že mu policie zaklepe na dveře jen kvůli tomu, co mu naservíruje algoritmus YouTube. Jsem zděšen tím, že to soudy umožňují.“ uvedl výkonný ředitel organizace Surveillance Technology Oversight Project Albert Fox-Cahn.