Američtí vtipálci si oblíbili zoombombing. Napojí se na podnikovou konferenci a ukážou zadek, nebo i něco horšího

Popularita videokonferencí skrze službu Zoom roste v posledních týdnech nebývalým tempem, což přilákalo i záškodníky a bezpečnostní analytiky. Jedni se snaží útočit pomocí phishingu a zakládají falešné weby vydávající se za novou hvězdu internetu, ostatní se vrhli na tzv. zoombombing.

Představte si, že právě přes Zoom s kolegy ze svého pracovního týmu řešíte nějaký ožehavý problém, když tu se náhle v seznamu objeví nový člen a na vašem 40“ monitoru obří zadek ve vysokém rozlišení. A to v lepším případě.

Okay so someone started screensharing extremely graphic porn during the Lauv and Chipotle + Zoom hangout and it abruptly ended lol. Maybe these platforms need to be thoroughly tested first?



