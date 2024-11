Američtí studenti přimontovali českou 3D tiskárnu na robotický vysavač. Tiskne misky pro kočky přímo na podlahu

Máte doma 3D tiskárnu? A kde přesně? Experimentální MobiPrint z Washingtonské univerzity je tak nějak všude. Studenti koupili českou mašinu Prusa Mini, přimontovali ji na čínský robotický vysavač Roborock S5 a ten pak podle potřeby vyjede na místo určení, kde výrobek vytiskne rovnou na podlahu.

MobiPrint tiskne misku pro kočky:

Aby to celé mohlo fungovat, autoři samozřejmě museli tiskárnu nejprve trošku přestavět. Tisková hlava se pohybuje na prodlouženém vertikálním rameni a používá alternativní kontaktní senzor BLTouch pro změření tiskové roviny. Nebohá Mini od Průši dostala také odlišnou řídící desku Duet3 Mini5+, nicméně o samotnou tvorbu tiskových instrukcí se i nadále stará standardní PrusaSlicer s upraveným profilem.

Kupodivu solidní adheze i na studeném povrchu

Zkušení kutilové teď jistě kroutí hlavou, že to nemůže v praxi fungovat, FDM/FFF tiskárny totiž potřebují vyhřívanou podložku, jinak se výrobek při tisku odlepí. MobiPrint to ale kupodivu zvládne a to s běžnou a zdaleka nejpopulárnější termoplastickou hmotou PLA. Podle testů (PDF) odolá výrobek síle až 37 N při tisku na vinylovou podlahu, 50 N při tisku na koberec (jak se jim to proboha povedlo?) a nejhůře kupodivu dopadly parkety s odolností pouhých 8,78 N.



Pokud bude podlaha čistá, výrobek z běžného termoplastu PLA má solidní adhezi

Až se vám tedy na mašince rozbije vyhřívaná podložka, přimontujte tiskárnu na vysavač a tiskněte rovnou na chladnou podlahu. Třeba právě misky pro kočky, které budou držet jako přibité.