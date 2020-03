Američtí senátoři chtějí dětem a teenagerům omezit lajky na sociálních sítích

Skupina amerických senátorů sepsala návrh nového zákona KIDS – Kids Internet Design and Safety (PDF), který si vytyčil smělý cíl v podobě regulace sociálních sítí, na kterých se vyskytují děti a teenageři mladší 16 let.

Americká média zaujala zejména 4. část, která zakazuje „Displaying the quantity of positive engagement or feedback that a covered user has received from other users.“

Právně-úřední newspeak lze přeložit tak, že návrh zákona zakazuje zobrazovat počet lajků a jakékoliv další zpětné vazby, ze které by bylo možné vyčíst popularitu příspěvku na sociální síti.

Podle zákonodárců je tento jev stejně škodlivý jako další techniky propagace na sociálních sítích, které mohou zaoceánské teenagery poškodit. Třeba tak, že dítě, které bude mít oproti kamarádům málo lajků, propadne depresím.

Návrh nové legislativy se dále věnuje reklamě na sociálních sítích pro děti a dalšími aspekty regulace, která doposud nefunguje, nebo chrání jen děti mladší 13 let, a to poměrně bezzubým způsobem.

Zákon má podporu některých lidskoprávních organizací, a pokud by vám připadal nesmyslný, je třeba připomenout, že některé sociální sítě už podobnou techniku zavedli. Třeba Instagram. Slabší jedinci a děti se totiž mohou hůře vyrovnávat se skutečností, že o jejich názory na Facebooku, TikToku, Instagramu a dalších nakonec nikdo nemá zájem.