Americký teenager utratil na Twitchi bezmála půl milionu korun z účtu své matky. Peníze zpět nedostane

Možnost finančně podpořit tvůrce obsahu na streamovacích platformách je jistě sympatickým způsobem, jak ocenit jejich práci. I zde ale platí, že méně je někdy více, jak by jistě potvrdila matka teenagera, který z jejího účtu během sedmnácti dnů utratil 20 tisíc dolarů (cca 465 tisíc korun). O případu informuje magazín TechSpot.

Děti, utrácející z platebních karet svých rodičů horentní částky, nejsou ničím novým. V minulosti se vyskytla celá řada podobných případů – potomci však nejčastěji utráceli za doplňky a vylepšení do her prostřednictvím nákupů v aplikaci. Aktuální kauza je zajímavá tím, že adolescent v tomto případě investoval do podpory streamerů na platformě Twitch.

Půl milionu za sedmnáct dnů

O nepříjemnosti informovala matka na diskuzním serveru Reddit (příspěvek byl následně smazán) s tím, že náctiletý syn utrácel peníze za takzvané bity. Bity jsou virtuální předměty, které si uživatelé mohou na Twitchi koupit – dávají jim moc povzbuzovat a podporovat vysílající uživatele, zviditelnit se v chatu animovanými emotikonami, odznaky a žebříčky.

Kromě toho si chlapec v období mezi 14. a 30. červnem pořídil několik předplatných, jejichž výše může dosahovat částky až 24,99 dolarů (cca 570 Kč), a poskytoval neomezené finanční dary různým streamerům. Takto podpořil například hráče amerického fotbalu Kurta Benkerta či basketbalistu Meyerse Leonarda.

Jak se náctiletý dostal k tak velkým penězům? Dle dostupných informací to vypadá, že dostal od své matky debetní kartu, aby si ve škole mohl kupovat obědy. S ohledem na nízký zůstatek začal převádět peníze z bankovního účtu své matky. Ta si ničeho nevšimla, neboť účet kontroluje pouze dvakrát měsíčně.

Pozdě plakat nad rozlitým mlékem

„Jakmile jsem to zjistila, kontaktovala jsem svou banku, která zmrazila všechny naše účty a zablokovala jeho debetní kartu,“ uvedla matka. Nárok na vrácení peněz by však měla pouze v případě, že by na svého syna podala trestní oznámení.

Ačkoli je zde očividná vina na straně rodiče (například kvůli nedostatečnému zabezpečení bankovního účtu či laxní kontrole zůstatku), matka si stěžuje, že provozovatel Twitche déle než dva týdny nereagoval na její prosby. Její jedinou šancí je získat přímé kontakty na streamery a požádat je, zda by byli ochotni dary vrátit.

Ve prospěch matky tak hovoří alespoň fakt, že uznává svou vinu na celé události. „Pracuji mnoho hodin denně a nevěnuji dost pozornosti tomu, co syn dělá online. Během té doby jeho internetové znalosti absolutně překonaly moje. Nyní se snažím zjistit, proč to udělal, abych měla jistotu, že se jedná o jedinou velkou chybu, kterou ve svém životě učinil.“