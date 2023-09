Americký spisovatel Michael Chabon žaluje Metu za používání jeho textů k trénování AI

Americký spisovatel, scenárista a držitel Pulitzerovy ceny Michael Chabon žaluje společnost Meta za údajné použití jeho materiálů chráněných autorskými právy k trénování umělé inteligence. Autor románu „Úžasná dobrodružství Kavaliera a Claye“ se připojil ke skupině spisovatelů, kteří tvrdí, že je Meta v oblasti umělé inteligence okrádá. O kauze informuje magazín Gizmodo.

V hromadné žalobě podané v úterý autoři obviňují Metu za to, že údajně použila jejich díla k trénování své umělé inteligence Llama. Meta vydala svůj jazykový nástroj Llama AI v únoru a již od začátku zaznívají výtky, že k jeho učení použila autorsky chráněné materiály.

Učení umělé inteligence

Nástroje umělé inteligence formulují informace na základě textů, které jim byly v minulosti předloženy. Spisovatelé přitom tvrdí: „Velká část materiálů v tréninkové datové sadě společnosti Meta však pochází z děl chráněných autorským právem – včetně děl napsaných žalobci -, která Meta zkopírovala bez souhlasu, bez uvedení autorství a bez náhrady.“

Žaloba tvrdí, že Meta v tabulce popisující datovou sadu použitou k trénování modelu umělé inteligence uvedla, že 85 gigabajtů tréninkových dat pochází z kategorie „Knihy“. V rámci této kategorie údajně shromažďuje knihy z projektu Gutenberg – online archivu sestávajícího ze zhruba 70 000 knih, na které se již nevztahují autorská práva – a sekce Books3 na serveru ThePile.

Ačkoli Meta nepopsala obsah převzatý z ThePile, žaloba tvrdí, že dle informací poskytnutých z jiných zdrojů je sestavován soukromým trackerem Bibliotik, který je „stínovou knihovnou“, což znamená, že materiály jsou dostupné prostřednictvím torrentových systémů. Stínové knihovny považují žalobci za „hrubě nezákonné“.

Žaloba tvrdí, že v databázi Books3 je k dispozici značný počet Chabonových děl, stejně jako řada dalších písemných děl, která jsou stále chráněna autorskými právy. Mezi další spisovatele, kteří se připojili k žalobě, patří dramatik a držitel ceny Grammy David Henry Hwang, spisovatel Matthew Klam, spisovatelka nominovaná na ceny Grammy a Zlatý glóbus Ayelet Waldman a spisovatelka Rachel Louise Snyder.

Terčem je nejen Meta

V pátek stejní autoři podali také hromadnou žalobu na tvůrce ChatGPT – společnost OpenAI – přičemž uvedli podobná obvinění. V žalobě tvrdí, že OpenAI zkopírovala jejich díla, aby naučila svůj systém umělé inteligence reagovat na výzvy požadované uživateli.

Žaloby byly podány také proti dalším firmám, včetně Microsoftu a Stability AI, jež byly rovněž obviněny z používání materiálů chráněných autorským právem k trénování svých nástrojů umělé inteligence. Zmíněné společnosti se však hájí tím, že neporušují autorské právo, protože vzhledem k tomu, že AI transformovala původní dílo, to lze považovat za spravedlivé užití („fair use“).

„Modely AI se v podstatě učí ze všech informací, které jsou k dispozici. Je to podobné, jako kdyby student šel a četl knihy v knihovně a pak se naučil psát a číst,“ řekl deníku The Washington Post prezident Googlu pro globální záležitosti Kent Walker. „Zároveň musíte dbát na to, abyste nereprodukovali cizí díla a nedělali věci, které by byly porušením autorských práv,“ dodal.

Autoři se cítí poškozeni tím, že Meta a OpenAI použily jejich materiály chráněné autorským právem pro své snahy o vytvoření souboru dat a jejich využití v rámci umělé inteligence. V žalobě podané proti Metě se uvádí, že autoři zapojení do hromadné žaloby „mají nárok na zákonné odškodnění, navrácení zisku a další prostředky nápravy stanovené zákonem“. Meta ani OpenAI na žádost o komentář nereagovaly.