Americký senátor ve výrazných palčácích se stal memem, teď si ho můžete vytisknout na 3D tiskárně

Cesty internetových memů jsou nevyzpytatelné a jen málokdy lze předpovědět, kdy a co se začne lavinovitě šířit za účelem pobavení všech ostatních. Aktuálním hitem nejen na sociálních sítích je fotografie amerického senátora Bernie Sanderse z inaugurace prezidenta Joea Bidena, pořízená fotografem Agence France-Press Brendanem Smialowským.

Na původním snímku sedí Sanders na jedné ze skládacích stoliček zachumlaný v kabátu s modrou rouškou na obličeji a velmi nápadnými palčáky na rukách. Fotka by sama o sobě patrně nebyla nijak zajímavá, kdyby se jí neujala internetová komunita a neudělala z ní mem.

Bernie Sanders jako internetový mem

Senátor ve výrazných rukavicích někoho zaujal natolik, že ho ze snímku vyřezal a bezmála osmdesátiletého politika umístil do jiného prostředí. Tím doslova strhl lavinu, v jejímž rámci se Sanders objevil snad na všech myslitelných místech.

Když ve vyhledávání obrázků na Googlu zkusíte hledat Bernie Sanders meme, najdete ho sedět v zimomřivé pozici například na pramici, golfovém vozíku, na lavičce vedle Forresta Gumpa nebo na bobové dráze.

Sanders se stal internetovým memem a na webu dokonce vznikl (dnes již nefungující) generátor, ve kterém bylo možné usadit ho snadno a rychle na jakékoli pozadí. Dle provozovatele této stránky uživatelé vytvořili více než devět milionů memů.

Tým kolem Bernieho Sanderse bleskově a obratně využil situace a nabídl zájemcům za 45 dolarů (v přepočtu asi 970 Kč) mikinu s inkriminovanou fotkou. Veškerý výtěžek hodlá věnovat vermontské organizaci Meals on Wheels, jež rozváží jídlo lidem, kteří si ho z nějakého důvodu nemohou koupit nebo připravit.

Senátor v palčácích jako 3D model

Proměna sedícího senátora v mem je ukázkou, jak se něco z fyzického světa může stát doslova legendou ve světě virtuálním. Možná je ale i opačná transformace – Bernieho Sanderse si nyní můžete vytisknout jako zmenšený model na 3D tiskárně.

K dispozici je hned několik verzí. Například na ThingiVerse lze najít bezplatné podklady Bernie with mittens či Remix of Fisk400's Bernie with Chair Added, jež obsahuje i skládací židličku. Web GumRoad pak nabízí podstatně precizněji zpracovaný model Sittin' Mitten Man od Bright Buffalo Designs za 3,50 dolarů (cca 76 Kč).

Placená verze zaujme zejména detailně zpracovanými palčáky a botami, na kterých nechybí zavázané tkaničky. Soubory lze využít k vytisknutí modelu senátora Sanderse a jeho následnému umístění do nejrůznějších prostředí a pozic.