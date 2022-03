Americký basketbal natáčí stovka kamer a vytváří 3D model. Výsledek vypadá jako počítačová hra

Americká NBA si už nějaký pátek hraje s volumetrickým natáčením basketbalových zápasů, které využívá pro rekapitulaci zajímavých situací. Nyní ale tímto způsobem odvysílala celou hru, píše The Verge.

Oč se přesně jedná? Volumetrické video je typ fotogrammetrie, která se používá pro tvorbu 3D modelu scény jejím nasnímání ze všech možných směrů pomocí běžné optiky (bez laserů/IR apod.). Fungují tak třeba některé 3D skenery, tvorba hloubkových map pomocí stereokamery apod.

NBA, potažmo sportovní kanál ESPN, takto nasnímaná data může využít pro exotické záběry herního pole, jako by se nad basketbalisty proháněl třeba dron s kamerou. Přitom je to ale všechno jen CGI – počítačem generovaná grafika.

Hřiště snímá více než 100 kamer

V praxi se používá technologie Free Viewpoint Video System od Canonu, který se sestává z více než 100 kamer s vysokým rozlišením, které snímají hřiště ze všech možných stran. Výkonný server složí snímky dohromady do 3D modelu a režie si v něm může vytvářet zcela unikátní záběry pomocí virtuální kamery.



Výhledově by to mohl dělat i divák doma na kanapi. Pokud bude chtít scénu spatřit z nějakého jiného úhlu, prostě si ji libovolně natočí. Technicky je to možné, slabinou je ale zatím výsledná obrazová kvalita, která připomíná počítačovou hru. To je ale jen otázkou času a dalšího rozvoje technologie.

Propagační video nové technologie v podání ESPN: