Americké úřady jdou po Adobe. Zrušení předplatného Photoshopu je složité a drahé

Úřady ve Spojených státech žalují Adobe a jeho dva vysoké manažery kvůli klamavým praktikám při prodeji předplatných. Zrušení předplatného je záměrně komplikované a náročné, aby si to zákazníci a zákaznice raději rozmysleli, tvrdí americké ministerstvo spravedlnosti a Federální obchodní komise (FTC).

Kreativně-technologický podnik podle institucí svým zákaznicím a zákazníkům navíc účtoval skryté poplatky za zrušení služby. Má tím porušovat 14 let starý federální zákon s výmluvným názvem Restore Online Shoppers’ Confidence Act, jehož smyslem je ochrana spotřebitelů před nechtěným zřízením předplatného, tj. bez explicitního souhlasu.

K prohřeškům na straně Adobe mají patřit používání drobného písma a nenápadné hypertextové odkazy, které ale vedou k důležitým informacím. Mezi nimi bylo také účtování poplatku za předčasné ukončení předplatného.



Výši storno poplatku najdete

v dokumentech, které si nejspíš předem nepřečtete

Informaci v dokumentech s informacemi o předplatném skutečně najdeme. Týká se to ročního tarifu, který splácíte měsíčně. Takto si můžete pořídit i tarif pro jednotlivce. Pokud předplatné ukončíte do 14 dní od pořízení, vrátím vám Adobe plnou částku. Kdybyste chtěli předplatné ukončit za touto hranicí, bude vám naúčtováno 50 % ze zbývající doby předplatného, což je prakticky celý rok. Službu následně můžete využívat do konce zúčtovacího období v daném měsíci.

Když zvolíte roční tarif s měsíčními splátkami, v našich končinách stojí kompletní Creative Cloud pro jednotlivce necelých 20 tisíc korun. Kdybyste předplatné zrušili po 15 dnech, zaplatíte částku blížící se deseti tisícům korun. Jenže se to nedozvíte hned při pořízení předplatného. V tomto procesu Adobe upozorňuje na storno poplatek, neuvádí ale jeho výši. Jiný případ je předplacený roční tarif. U něj otevřeně stojí, že v případě zrušení po více než 14 dnech vám Adobe nevrátí ani korunu.



Adobe zde pouze píše o poplatku, jeho výši na této stránce neuvádí

Podle některých zkušeností společnost účtovala poplatky za předčasné ukončení předplatného, když využili nabídku na dva tři měsíce bezplatného používání služeb. Nejen oni si myslí, že podmínky nebyly transparentně komunikovány. Podle ministerstva a FTC Adobe na vysokých poplatcích roky profitovala (příjmy z abonmá se mezi roky 2019–2023 zdvojnásobily), aniž by zákaznicím a zákazníkům poskytla jednoduchý nástroj na ukončení předplatného.

A až při složitém pokusu o ukončení firma prozradí, jaký poplatek zaplatíte. Kromě samotného Adobe je stížnost namířená proto Davidu Wadhwanimu, prezidentovi divize Digital Media Business, a Maninderu Sawhneymu, viceprezidentovi divize Digital Go to Market & Sales. Pročtete si ji na webu ministerstva spravedlnosti, některé pasáže jsou začerněné. Státní instituce po Adobe požadují odškodnění po postižené. Firma by s praktikami měla skončit.

Jestli se rozběhne soudní řízení, nyní posoudí soudce. Adobe chce před soudem tvrzení úřadů vyvrátit, jak uvádí na svém webu. Předplatná jsou podle něj flexibilní a podmínky komunikuje transparentně. Na model předplatného od jednorázových licencí firma přešla před 12 roky.

