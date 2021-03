Americké námořnictvo jsou piráti, rozhodl federální odvolací soud

Tak je to černé na bílém, slovutné americké námořnictvo U.S. Navy jsou piráti. Alespoň tedy podle federálního odvolacího soudu, který po dlouhých letech rozhodl o při mezi německým softwarovým výrobcem Bitmanagement Software a právě jednou z klíčových složek amerických ozbrojených sil.

Oč jde? Bitmanagement vyvíjí software pro virtuální realitu BS Contact. Jednu licenci si pořídilo také námořnictvo skrze své dílčí velitelství Naval Facilities Engineering Command. Inženýři chtěli prozkoumat možnosti programu při spojení s běžně dostupnými komerčními VR brýlemi a helmami, jenže se dopustili přesně toho, co dobře znají i v nejedné české firmě.

Byť mělo NFEC licenci pro jeden počítač, námořní IT podpora program nainstalovala na hromadu dalších podle aktuální potřeby, čímž samozřejmě porušila licenční podmínky.



Možnosti BS Contact GEO

No, a to se už ozval Bitmanamegement, píše TorrentFreak, a začalo rodeo. Německý výrobce si to totiž nenechal líbit, námořnictvo zažaloval u tamních federálních soudů a požadoval odškodnění ve výši úctyhodných 500 milionů dolarů.

Soudy případ řešily několik dalších let, až se pře dostala až před ten odvolací, který před pár dny konečně rozhodl ve prospěch Bitmanagementu. Německé firmě zatím nepřiznal žádné odškodné, ale v závěru svého rozhodnutí píše o zjevném poškození práv a souhlasí s nároky na uhrazení škody. O skutečné výši se bude ještě jednat.