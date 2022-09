Americké námořnictvo hledá hráče pro svůj esportový tým Kozy a sláva

Česko má své státní sportovce pod hlavičkou armádní Dukly, kolegové z amerického námořnictva se už ale poohlížejí po budoucích šampionech i v řadách profesionálních hráčů počítačových her.

Navy představilo svůj první esportový tým Goats & Glory během pandemie v roce 2020, teď ale v interním věstníku hledá nové posily.

Dosavadní bojovníci z Koz a slávy už totiž stačili napáchat pěknou paseku, když se na službě Twitch pro streamování herního dění prezentovali pod přezdívkami jako Nagasaki nebo Japan 1945. Diváci z Japonska pro to neměli úplně pochopení.

Esport je jednou z cest, jak přilákat nové kadety

Nejsilnější námořnictvo světa se proto rozhodlo, že musí tým doplnit novými sportovci, kteří budou Navy reprezentovat v zahraničí i na domácí půdě. Podmínky jsou v podstatě stejné jako u ostatních sloužících námořníků.



Americké námořnictvo má svůj vlastní esportový tým

A proč má vlastně Navy vůbec jakýkoliv esportový tým? Je to prosté a týká se to ostatně i doby, kdy jej založilo. Během pandemie seděla americká mládež doma u svých herních konzolí a mobilů a námořnictvo usoudilo, že generaci Z osloví právě skrze sociální sítě a počítače.

Navy – stejně jako letectvo a pozemní vojsko – se totiž potýká s podstavem a neplní náborová čísla. Hledá proto v podstatě jakýkoliv způsob, jak oslovit nové potenciální námořníky okolo 20 let. No, a když této generaci ukáže, že co námořník, to špičkový počítačový hráč, přihlášky se jen pohrnou.