Americká Komise pro cenné papíry vyšetřuje Elona Muska. Nelíbí se jí tvrzení o autonomních schopnostech Tesel

Generální ředitel Tesly Elon Musk čelí kontrole ze strany americké Komise pro cenné papíry (SEC) v souvislosti s jeho konkrétními výroky a snahou propagovat tvrzení automobilky o jejích schopnostech „autonomního řízení“, uvádí agentura Bloomberg s odvoláním na osobu obeznámenou s touto záležitostí.

Vyšetřování ze strany nezávislé agentury federální vlády Spojených států amerických týkající se Muska je součástí snahy zjistit, zda Tesla při propagaci své nabídky systémů FSD a Autopilot neporušila pravidla. Komise obvykle nekomentuje žádná probíhající vyšetřování před formálním podáním žaloby a ani k tomuto případu se nijak konkrétně nevyjádřila.

Pod drobnohledem úřadů

Nová odhalení mohou vysvětlit, proč se Musk ocitl v hledáčku úřadů kvůli „samořídící“ technologii. Nedávné svědectví jednoho z vedoucích inženýrů Tesly, který pracuje na softwaru Autopilot, totiž odhalilo, že video, které firma zveřejnila v roce 2016 a které mělo ukazovat, jak vozidlo Tesla řídí samo, bylo ve skutečnosti zinscenované. Reportáž Bloombergu následně odhalila, že na video osobně dohlížel a režíroval ho sám Musk.

Doménou Komise pro cenné papíry samozřejmě není bezpečnost vozidel, ale vadí jí, když firmy nebo jejich vedoucí pracovníci uvádějí nepravdivá nebo zavádějící tvrzení o vyhlídkách do budoucnosti. Musk často naznačoval, že funkce Full Self Driving (FSD) dosáhne schopnosti jízdy bez řidiče v časových horizontech, které se nakonec ukázaly jako (mírně řečeno) nepřesné.

Komise nijak neupřesnila, která konkrétní prohlášení nebo aktivity Muska přitáhly její pozornost. Podle nejmenovaného zdroje, který je obeznámen se situací, agentura zkoumá, zda Musk neučinil nevhodná prohlášení o budoucnosti technologie autonomního řízení.

Na základě toho, co Komise pro cenné papíry během svého vyšetřování zjistí, bychom se mohli dočkat žalob nebo jiných trestněprávních důsledků pro Muska, včetně možného omezení jeho budoucí činnosti v roli vedoucího pracovníka veřejně obchodované společnosti.

Prokletý Autopilot

Tesla poprvé uvedla na trh sadu funkcí asistenta řidiče označovaných jako Autopilot v roce 2014. Tento software je zabudován ve všech současných vozech Tesla a umožňuje vozidlu automaticky řídit, zrychlovat a brzdit v rámci svého jízdního pruhu.

V roce 2016 výrobce oznámil software pro plně autonomní řízení (FSD) jako vylepšení systému Autopilot a k propagaci jeho schopností použil video „Full Self-Driving Hardware on All Teslas“. FSD umožňuje vozidlu automaticky měnit jízdní pruhy, vjíždět na dálnice a vyjíždět z nich, rozpoznávat značky STOP i semafory a parkovat. Software stále vyžaduje, aby na systém neustále dohlížel řidič.

Musk software propagoval na sociálních sítích a během konferencí s investory. Generální ředitel Tesly již několik let slibuje, že jeho firma bude mít na silnicích plně autonomní vozy. V loňském roce uvedl, že právě autonomní software je zásadním rozdílem mezi tím, zda bude mít automobilka velkou hodnotu, nebo téměř žádnou.

Není to poprvé, co se Musk dostal do hledáčku Komise pro cenné papíry. V roce 2018 urovnal obvinění z podvodu vznesené agenturou kvůli tweetu, v němž uvedl, že plánuje převést automobilku do soukromého vlastnictví. Agentura také v roce 2022 zahájila vyšetřování podezření, že Musk a jeho bratr mohli porušit předpisy o obchodování s důvěrnými informacemi.