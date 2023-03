Americká jaderná sila propojí největší bezdrátová ad hoc síť. Bude stát skoro dvě miliardy korun

Americké letectvo zadalo newyorské firmě Persistent Systems zakázku na největší bezdrátovou ad-hoc síť na světě v hodnotě 75,5 milionu dolarů (cca 1,7 miliardy korun). Síť IRON pokryje geografickou oblast o rozloze bezmála 65 tisíc čtverečních kilometrů a bude chránit americká sila s jadernými raketami, informuje Interesting Engineering.

Bezdrátová ad-hoc síť je typ sítě skládající se z bezdrátových zařízení, která se mohou vzájemně propojovat a komunikovat bez použití centrálního uzlu nebo přístupového bodu. Každé zařízení v síti může sloužit jako router a předávat data ostatním zařízením.

Bez spojení není velení

Cílem celého projektu je vybudovat jednotný bezpečnostní systém pro 400 operačních sil mezikontinentálních jaderných raket Minuteman III, které jsou umístěny v odlehlých oblastech po celých Spojených státech. Síť pomůže v době rostoucích obav o globální jadernou bezpečnost zabezpečit americký jaderný arzenál.

Persistent Systems nasadí infrastrukturu IRON (Infrastructure-based Regional Operation Network) na třech základnách v rámci programu ROP (Regional Operating Picture). Jedná se o snadno implementovatelný integrovaný anténní systém MANET instalovaný na pevných věžích a stožárech, který umožní americkému letectvu propojit 75 operačních středisek a více než 1 000 vozidel bezpečnostních sil.

„Americké vojenské základny se mohou rozkládat na desítkách tisíc kilometrů čtverečních a v současné době neexistuje žádný dynamický širokopásmový způsob, jak by pracovníci velitelství mohli sledovat a spolehlivě udržovat kontakt s bezpečnostním personálem, který hlídkuje na tomto rozsáhlém území,“ vysvětlil viceprezident společnosti Persistent Systems pro rozvoj podnikání Adrien Robenhymer.

Předvoj digitálního bojiště

Díky systému ROP bude vojenský personál na raketovém silu schopen prostřednictvím vysílačů udržovat neustálou komunikaci s operačním střediskem, zatímco pracovníci v operačním středisku budou moci sledovat pohyb a znát přesnou polohu bezpečnostních jednotek na digitální mapě.

Prvním krokem bude zavedení ROP na leteckých základnách Malmstrom, Minot a F. E. Warren, později budou následovat další. Dle Robenhymera je IRON užitečný nejen pro situační přehled, ale má i další využití. „Umožňuje vytvořit plně digitální bojový prostor, který propojuje více zbraňových systémů a programů v jednotné síti. Poskytuje základ, na kterém by mohl být vybudován skutečný systém JADC2 (Joint All Domain Command and Control).“

Nejedná se o první armádní zakázku, na které se Persistent Systems podílí. V roce 2020 firma získala zakázku v hodnotě 25 milionů dolarů na modernizaci hardwaru pro program Wave Relay Tactical Assault Kit neboli WaRTAK, který pomáhá konvojům vzdušných sil komunikovat a předávat informace za pohybu.