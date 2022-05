Americká asociace otestovala autopiloty ve třech vozech. Selhali úplně všichni. Ano, i Tesla

Americká automobilová asociace AAA se pochlubila výsledky několika testů pokročilých asistenčních systémů (ADAS) ve vozech Tesla Model 3 (systém Autopilot), Subaru Forester 2021 (systém EyeSight) a Hyundai Santa Fe (systém Highway Driving Assist).

Inženýři provedli celkem patnáct zkoušek vozidel, ve kterých zkoumali, jak si jejich asistenční systémy řízení poradí s běžnými situacemi na komunikacích, ale i s těmi na hraně, které zpravidla končí katastrofou. Pomohly jim pěnové atrapy cyklistů a hatchbacků.

Běžný provoz dají na jedničku

Jak to dopadlo? S předvídatelným provozem si semi-autopiloti všech zmíněných vozů poradili bez problémů. Korektně snížili rychlost, když zaznamenali brzdící vozidlo v pruhu před nimi. Levou zadní by se proto vypořádali třeba s chvilkovou nepozorností řidiče, mikrospánkem a náhlou srdeční příhodou.

V první fázi testování tedy vozy obstály, jenže pak na řadu přišly náhlé situace, kdy nemá palubní počítač k dispozici souvislý proud dat ze senzorů a nemůže je v relativním klidu vyhodnocovat. Jde přesně o ty případy, kdy vám před vůz zprava vběhne dítě, vjede cyklista a už nezabráníte čelnímu střetu.

Nečekanou krizi nezvládne ani jeden vůz

Zdá se, že mu nezabrání ani systémy ADAS Tesly, Subaru a Hyundaie, ani jeden z vozů totiž nedokázal zabránit střetu. Ano, selhala i Tesla. Podle šéfa inženýrů v AAA Grega Brannona jsou výsledky alarmující.



V podobné situaci selhaly palubní počítače všech testovaných vozů

Není tedy divu, že američtí řidiči podle dalšího průzkumu AAA v prvé řadě požadují lepší zabezpečení stávajících automobilů a důvěra v semi-autonomní a plně-autonomní vozy se zatím omezuje jen na velmi úzkou výseč společnosti.

Nejčastější je 1. a 2. úroveň autonomie

Míru autonomie automobilů dělíme do pěti úrovní, které před lety vytvořilo sdružení SAE International.



Pět stupňů automobilové autonomie, které jsou dnes standardem nejen pro výrobce

Plně-autonomní vůz nejvyšší 5. úrovně zatím neexistuje. Současné dostupné asistenční technologie počínaje lepším tempomatem a konče pokročilými prvky ADAS s kamerami, radary a lidary spadají nejčastěji do 1. a 2. úrovně.

V některých případech pak už možná můžeme mluvit i o 3. úrovni. Podstatné je to, že v takovém voze musí být i nadále člověk s řidičským oprávněním, který může kdykoliv převzít řízení.

Ostatně, současná legislativa v EU a USA mu ani nedovoluje, aby se i s aktivním autopilotem plně nevěnoval řízení a sundal třeba ruce z volantu.

Čtyřka je dokonalý automat, ale jen někde

Úrovně 4 a 5 už patří plné autonomii, nicméně i mezi nimi je ohromný rozdíl. Čtyřkový vůz sice může zvládat kompletní řízení, stále se ale (většinou) počítá s volantem a pedály, jeho řidičské schopnosti se totiž mohou omezovat třeba jen na určitou denní dobu, klimatické podmínky, dopravní prostředí atp.

Pětka je skutečná vize autonomního vozu

Nejvyšší 5. úroveň je konečně absolutní náhrada člověka. Vůz nemusí mít volant, pedály a hlavně certifikovaného řidiče. Tento vůz odveze nemohoucí babičku do nemocnice a dítě do školy. A to za jakéhokoliv počasí a dalších podmínek. Tedy i bez limitu na provozní rychlost aj.

Automobil 5. úrovně zatím neexistuje. Přibližuje se mu možná Waymo, nicméně i to zatím nesplňuje všechny aspekty. Jeho experimentální provoz například funguje jen v několika vybraných oblastech a při snížené rychlosti.

Kdyby mělo Waymo skutečně dosáhnout 5. úrovně, musí zvládnout jak odpolední jízdu v San Francisku, tak třeba ranní špičku v Bruntále.