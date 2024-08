AMD chce posílit v AI. Za 4,9 miliardy dolarů kupuje významného výrobce serverů

Krátce poté, co AMD dokončilo akvizici finské Silo AI v hodnotě 665 milionů dolarů, firma oznamuje další velký obchod. Za 4,9 miliardy dolarů chce koupit společnost ZT Systems.

AMD zaplatí tři čtvrtiny částky v hotovosti, zbytek v akciích. Obchod ještě musí schválit regulační úřady, ale AMD očekává, že by neměly nastat komplikace a v první polovině 2025 začlení ZT Systems do své datacentrové divize a začne vyplňovat výplatní pásky zhruba tisíci novým zaměstnancům.

ZT Systems letos slaví 30. výročí. Firma sídlící v New Jersey v roce 1994 začínala s výrobou desktopových počítačů a serverů pro malé a střední podniky. O deset let později desktopový byznys opustila, a naopak se začala zaměřovat i na servery pro datacentra. Dnes už vyrábí full-rack řešení a prodává stovky tisíc serverů ročně. V nich mimochodem běží hardware nejen od AMD, ale také čipy Intelu nebo Nvidie. To se po akvizici pravděpodobně změní.

Pro AMD jde o třetí největší akvizici v historii. Rekordní bylo převzetí společnosti Xilinx v roce 2022, což vyšlo na 49 miliard dolarů. Na podzim 2006 pak pohltilo ATI Technologies za 5,4 miliardy dolarů.

„Tato akvizice také staví na investicích, které jsme vyhradili na urychlení našich hardwarových a softwarových plánů pro umělou inteligenci. Kombinace našich vysoce výkonných akcelerátorů Instinct AI, procesorů Epyc a síťových produktů se špičkovými znalostmi systémů datových center společnosti ZT Systems umožní AMD poskytovat komplexní infrastrukturu datových center pro AI ve velkém měřítku,“ říká šéfka AMD Lisa Su.

AMD v posledním roce investovalo do výzkumu a vývoje AI miliardu dolarů nad rámec běžných nákladů na R&D. Firma navíc nedávno oznámila, že chce do softwaru pro AI napumpovat třikrát více peněz než v minulosti. Má totiž silný hardware, ale chybí softwarová architektura a nástroje, které by byly pro partnery tak zajímavé jako konkurenční CUDA od Nvidie.