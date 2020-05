AMD zareagovalo na negativní odezvu a zajistí podporu čipů Zen 3 i pro současné čipsety

AMD tento rok představí novou generaci desktopových procesorů Ryzen 4000 s 7nm architekturou Zen 3. S tím ale souvisí i nedávné oznámení o tom, že kompatibilita s novými čipy se bude týkat pouze čipsetů X570, nového B550, dalších řady 500 a nadcházející řady série 600.

Vzhledem k tomu, že spousta zákazníků naskočila na platformu AMD právě s Ryzeny 3000 a obvykle i levnějším čipsetem B450, znamenal to problém s upgradem. S příchodem čipů Zen 3 by totiž bylo nutné kupovat i novou desku.

AMD ale zareagovalo na odezvu zákazníků a rozhodlo se změnit strategii pro odříznutí podpory starších čipsetů pro nové čipy. Spolu s výrobci základních desek tak zajistí zpětnou kompatibilitu i pro čipsety B450 a X470, ale bude to mít řadu omezení.

Kvůli technologickým problémům půjde o jednosměrnou aktualizaci biosu – nepůjde vrátit starší verzi biosu. Nový bios rovněž značně omezí podporu pro starší generace procesorů Ryzen, hlavním důvodem je omezená kapacita paměti ROM.

Aby nedocházelo ke zmatkům, bude se nový bios nabízet ke stažení pouze pro zákazníky, kteří si zakoupili desktopové čipy s architekturou Zen 3. Dává to smysl – bios nesmí být v běžném seznamu, aby si ho náhodou někdo nestáhl, i když má v základní desce ještě nějaký starší Ryzen. Počítač by mu už nenaběhl a nemohl by se vrátit ke staršímu biosu.

Jedná se o poslední podporu kompatibility – pro čipy s 5nm architekturou Zen 4 (Ryzen 5000) už nebude možné čipsety série AMD 400 použít. AMD rovněž uvádí, že „speciální“ biosy nemusí být dostupné okamžitě v době dostupnosti nových čipů.