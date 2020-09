AMD začalo nabízet kola. Celoodpružený model je vyloženě ostuda

AMD je výrobcem procesorů, ale věcí s logem AMD si můžete koupit více. Jsou to především trička, mikiny, čepice a další běžné reklamní předměty, které se dají zakoupit v oficiálním e-shopu AMD pro fanoušky značky. Teď tam ale přibyly dvě velmi neobvyklé položky - jízdní kola.

Zaujme především celoodpružený model AMD Custom Mountain Bike, který je nazván „horským kolem“, ale je to ve skutečnosti slepenec nejlevnějších archaických součástek, se kterým by byla jízda v terénu až nebezpečná. Je to kolo odpovídající nejlevnějším bicyklům ze supermarketu, čemuž ostatně odpovídá i cena 299 dolarů (cca 6 700 Kč bez daně).

AMD samozřejmě kolo nevyrábí, je to jen reklamní předmět. Ale už to není jen obyčejná propiska, je to kus techniky a nese nese značku přední technologické firmy. Kombinace je to proto poměrně komická.

Ve druhém případě jde o městské kolo AMD Custom Cruiser Bike typu cruiser, což opět není žádný technologický zázrak, ale už je to prostě jen stylové kolo na pláž či do města. To už funkci nevšedního reklamního předmětu splní celkem obstojně, byť je to po stránce techniky opět slepenec nejlevnějších součástek. Cena je stejná jako u horského modelu.

Kola jsou v nabídce krátce, ale zatím jsou nedostupná. Prodávat se budou každopádně jen v USA. K ceně je tam pak nutno připočíst ještě 50 dolarů poštovné (cca 1120 Kč).