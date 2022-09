AMD vylepšilo herní upscaling. FSR 2.1 bude ostřejší a s méně artefakty

Technologie FidelityFX Super Resolution pro převod obrazu z nižšího rozlišení na vyšší udělala další krok. AMD včera představilo FSR 2.1 vylepšující dvojku v několika ohledech, takže kvalitativně by se měla opět přiblížit konkurenční DLSS od Nvidia, která ale vyžaduje specializované hardwarové obvody.

FSR 2.1 má pět změn týkajících se práce s pohybovými vektory a maskami výsledkem čehož má být ostřejší obraz, který nebude tolik trpět na ghosting a jiné artefakty a měl by nabídnout také lepší barvy. Verze 2.1 zachovává API z FSR 2.0, takže pro tvůrce her by upgrade neměl znamenat žádné velké komplikace. Samo AMD už vydalo zdrojové kódy i připravené pluginy pro Unreal Engine 4.26, 4.27 a 5.

Firma v této souvislosti připomíná, že FSR 2.0 již dnes podporuje 20 her, pro dalších 25 se implementace připravuje. Další asi stovka her nabízí starší FSR 1, ale ta má znatelně horší obraz, protože pro upscaling neumí využívat temporální data, tedy detaily z předchozích snímků. Technologie FSR 2.1 je dostupná pro tento týden vydanou hru Farming Simulator 22, zanedlouho pak zamíří do Hitmana 3.

Hry podporující FSR 2.0 – Chernobylite, Deathloop, Deep Rock Galactic, Destroy All Humans! 2 – Reprobed, Dying Light 2 Stay Human, Edge of the Abyss Awaken, Farming Simulator 22, Ghostwire: Tokyo, God of War, Marvel’s Spider-Man Remastered, Red Dead Redemption 2, Remnants, Scathe, SCUM, Shibainu – VR Katana Simulator, Swordsman HD, The Bridge Curse Road to Salvation, Thymesia, Tiny Tina's Wonderlands, VAIL VR

Hry, které budou podporovat FSR 2.0 – Abyssworld, Asterigos: Curse of the Stars, Choo-Choo Charles, Cyberpunk 2077, Delysium, EVE Online, Forspoken, Grounded, Hitman 3, Kingshunt, Lies of P, Miasma Chronicles, Microsoft Flight Simulator, NiShuiHan, No One Survived, Overprime, Perfect World Remate, Project Haven, Rescue Party: Live!, Saints Row, Scorn, Super People, The Callisto Protocol, Unknown 9: Awakening, VEIN

Technologie FSR není vázaná jen na grafiky od AMD, ale funguje i na čipech od Nvidie a Intelu.

