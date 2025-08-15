AMD v desktopech stíhá Intel. Už skoro třetina prodaných procesorů jsou Ryzeny

Podle agentury Mercury Research byl ve druhém čtvrtletí každý čtvrtý prodaný x86 procesor od AMD. Firma v celkovém součtu distribuovala 24,2 % čipů, ale brala 33 % tržeb. Meziročně si polepšila o 1,3 procentního bodu v prodejích a o 8,8 % v tržbách.
Oproti loňsku AMD na úkor Intelu navýšilo podíl v prodaných procesorech na desktopech, v noteboocích i serverech. V noteboocích (20,6% podíl) a serverech (27,3%) si však firma pohoršila oproti předchozím čtvrtletí.
Zato se AMD výrazně dařilo v desktopech, kde dosáhlo 32,2% zastoupení v prodejích a 39,3% v tržbách, což jsou zatím nejlepší výsledky v novodobé historii.
|
|Desktopy
|Notebooky
|Servery
|Q1 2019
|17,1 %
|13,1 %
|2,9 %
|Q2 2019
|17,1 %
|14,1 %
|3,4 %
|Q3 2019
|18,0 %
|14,7 %
|4,3 %
|Q4 2019
|18,3 %
|16,2 %
|4,5 %
|Q1 2020
|18,6 %
|17,1 %
|5,1 %
|Q2 2020
|19,2 %
|19,9 %
|5,8 %
|Q3 2020
|20,1 %
|20,2 %
|6,6 %
|Q4 2020
|19,3 %
|19,0 %
|7,1 %
|Q1 2021
|19,3 %
|18,0 %
|8,9 %
|Q2 2021
|17,1 %
|20,0 %
|9,5 %
|Q3 2021
|17,0 %
|22,0 %
|10,2 %
|Q4 2021
|16,2 %
|21,6 %
|10,7 %
|Q1 2022
|18,3 %
|22,5 %
|11,6 %
|Q2 2022
|20,6 %
|24,8 %
|13,9 %
|Q3 2022
|13,9 %
|15,7 %
|17,5 %
|Q4 2022
|18,6 %
|16,4 %
|17,6 %
|Q1 2023
|19,2 %
|16,2 %
|18,0 %
|Q2 2023
|19,4 %
|16,5 %
|18,6 %
|Q3 2023
|19,2 %
|19,5 %
|23,3 %
|Q4 2023
|19,8 %
|20,3 %
|23,1 %
|Q1 2024
|23,9 %
|19,3 %
|23,6 %
|Q2 2024
|23,0 %
|20,3 %
|24,1 %
|Q3 2024
|28,7 %
|22,3 %
|24,2 %
|Q4 2024
|27,1 %
|23,7 %
|25,1 %
|Q1 2025
|28,0 %
|22,5 %
|28,0 %
|Q2 2025
|32,2 %
|20,6 %
|27,3 %
AMD má momentálně v desktopech hodně nabito. Stále udržuje při životě levnou a dostatečně dobrou platformu AM4. A na AM5 má zase širokou škálu procesorů Ryzen 7000 a 9000, které uspokojí ty hledající co nejvyšší aplikační i herní výkon. A kromě toho, že jsou rychlejší než konkurenční Intel, mají také nižší spotřebu a netrpí na jiné problémy.