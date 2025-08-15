Živě Premium
AMD v desktopech stíhá Intel. Už skoro třetina prodaných procesorů jsou Ryzeny

Lukáš Václavík
15. srpna 2025
Diskuze (10)
  • V uplynulém čtvrtletí bylo 24,2 % prodaných x86 procesorů od AMD.
  • Firma meziročně stáhla náskok Intelu ve všech segmentech.
  • Teď se jí daří hlavně v desktopech, kde má již 32,2% podíl.

Podle agentury Mercury Research byl ve druhém čtvrtletí každý čtvrtý prodaný x86 procesor od AMD. Firma v celkovém součtu distribuovala 24,2 % čipů, ale brala 33 % tržeb. Meziročně si polepšila o 1,3 procentního bodu v prodejích a o 8,8 % v tržbách.

Oproti loňsku AMD na úkor Intelu navýšilo podíl v prodaných procesorech na desktopech, v noteboocích i serverech. V noteboocích (20,6% podíl) a serverech (27,3%) si však firma pohoršila oproti předchozím čtvrtletí.

Zato se AMD výrazně dařilo v desktopech, kde dosáhlo 32,2% zastoupení v prodejích a 39,3% v tržbách, což jsou zatím nejlepší výsledky v novodobé historii.

  Desktopy Notebooky Servery
Q1 2019 17,1 % 13,1 % 2,9 %
Q2 2019 17,1 % 14,1 % 3,4 %
Q3 2019 18,0 % 14,7 % 4,3 %
Q4 2019 18,3 % 16,2 % 4,5 %
Q1 2020 18,6 % 17,1 % 5,1 %
Q2 2020 19,2 % 19,9 % 5,8 %
Q3 2020 20,1 % 20,2 % 6,6 %
Q4 2020 19,3 % 19,0 % 7,1 %
Q1 2021 19,3 % 18,0 % 8,9 %
Q2 2021 17,1 % 20,0 % 9,5 %
Q3 2021 17,0 % 22,0 % 10,2 %
Q4 2021 16,2 % 21,6 % 10,7 %
Q1 2022 18,3 % 22,5 % 11,6 %
Q2 2022 20,6 % 24,8 % 13,9 %
Q3 2022 13,9 % 15,7 % 17,5 %
Q4 2022 18,6 % 16,4 % 17,6 %
Q1 2023 19,2 % 16,2 % 18,0 %
Q2 2023 19,4 % 16,5 % 18,6 %
Q3 2023 19,2 % 19,5 % 23,3 %
Q4 2023 19,8 % 20,3 % 23,1 %
Q1 2024 23,9 % 19,3 % 23,6 %
Q2 2024 23,0 % 20,3 % 24,1 %
Q3 2024 28,7 % 22,3 % 24,2 %
Q4 2024 27,1 % 23,7 % 25,1 %
Q1 2025 28,0 % 22,5 % 28,0 % 
Q2 2025 32,2 % 20,6 % 27,3 %

AMD má momentálně v desktopech hodně nabito. Stále udržuje při životě levnou a dostatečně dobrou platformu AM4. A na AM5 má zase širokou škálu procesorů Ryzen 7000 a 9000, které uspokojí ty hledající co nejvyšší aplikační i herní výkon. A kromě toho, že jsou rychlejší než konkurenční Intel, mají také nižší spotřebu a netrpí na jiné problémy.

Zdroje a další informace: Mercury Research, Tom's Hardware
