AMD už začalo dodávat první výpočetní karty Instinct MI210. Přesné specifikace zatím tají

Začátkem listopadu AMD představilo nové výpočetní grafické karty řady Instinct MI200, které přináší nečekaně vysoký výkon i v porovnání s tím nejlepším od Nvidie. Díky tweetu od jednoho z inženýrů, který se podílí na stavbě superpočítače LUMI, se dozvídáme první bližší informace o reálném produktu této řady.

Zmíněná je samostatná karta do slotu PCI Express s označením AMD Instinct MI210, která obsahuje celkem 104 výpočetních jednotek (CU), což je 6 656 stream procesorů a karta má 64 GB rychlé paměti HBM2E. Jedná se tak nejspíše o jednočipovou variantu oproti dvoučipové verzi MI250X.

Dle vyjádření má ale i přes to tato karta o 40 % více výkonu než starší MI100. To by vycházelo někde kolem 14 TFLOPS v FP64, avšak u FP32, FP16 nebo bFloat16 a INT8 lze očekávat asi mnohem vyšší rozdíl výkonu. Pro porovnání - konkurenční Nvidia A100 zvládne jen 9,7 TFLOPS (FP64). Podle měření v BabelStream byla propustnost pamětí až 1,4 TB/s.

AMD zatím nezveřejnilo přesné specifikace, takže uvidíme, jaký bude konkrétní hrubý výpočetní výkon dle zaměření. Už teď je ale jasné, že Nvidia bude muset proti těmto modelům vypustit novou generaci. A vzhledem k současným podmínkám a problémům to nejspíše nebude dříve než za několik měsíců.