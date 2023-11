AMD už vyrábí notebookové hybridní procesory. Mají velká a malá jádra

AMD v těch dnech oficiálně uvedlo mobilní procesory rodiny Phoenix 2. Oproti na jaře představeným Phoenixům nejsou pokročilejší, jak by naznačoval název. Ve většině parametrů jsou totožné, ale budou menší, levnější a úspornější. Používají totiž kombinaci procesorových jader Zen 4 a menších Zen 4c, které se prvně objevily v serverových čipech Epyc Bergamo.

Hybridní procesory už mají také Intel, Apple a všichni výrobci čipů pro smartphony. U nich je ale mezi velkými a malými (či výkonnými a úspornými) větší rozdíl než u AMD, protože používají odlišné mikroarchitektury, mohou se lišit v podpoře instrukčních sad nebo IPC (výkonu na takt).

U AMD je IPC totožné, neliší se velikost cache, registrů čani podpora instrukcí. Zen 4c však použivá odlišný typ knihoven, které se zaměřují na hustotu tranzistorů místo maximálního výkonu, ušetří se tím 35 % křemíku. Zatímco jedno jádro Zen 4 zabere 3,84 mm², Zenu 4c stačí 2,48 mm².

Jádra Zen 4c nedosahují tak vysokých taktů, ale na druhou stranu se posunula jejich křivka efektivity, takže v úsporných čipech v tenkých noteboocích, kde se stejně používají nižší takty, může být jejich výkon paradoxně vyšší než u Zenu 4. Až u TDP okolo 20 W získává navrch Zen 4.

AMD prozatím uvedlo jen dva procesory Phoenix 2. Ryzen 5 7545U je šestijádro (2× Zen 4 a 4× Zen 4c), Ryzen 3 7440U pak čtyřjádro (1× Zen 4 a 3× Zen 4c). Oba mají grafiku se čtyřmi CU architektury RDNA 3, nižší model ale disponuje jen poloviční vyrovnávací pamětí třetí úrovně. Ani jeden z čipů pak neobsahuje neuronový koprocesor pro urychlení AI výpočtů.

Tyto dva modely mimochodem nejsou úplně prvními hybridními procesory od AMD. Již Ryzen Z1 určený do handheldů jako Asus ROG Ally, používá kombinaci dvou jader Zen 4 a čtyř Zen 4c. Ve skutečnosti to nejspíš bude jen podtaktovaný Ryzen 5 7545U, protože ve zbytku parametrů se neliší, ale je dimenzovaný na ještě nižší TDP.

Model Jádra Frekvence P L3 cache iGPU NPU TDP Ryzen 9 7940HS 8 (8+0) 4,0–5,2 GHz 16 MB 12 CU, 2,8 GHz ano 35–54 W Ryzen 7 7840HS 8 (8+0) 3,8–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz ano 35–54 W Ryzen 7 7840U 8 (8+0) 3,3–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz ano 15–30 W Ryzen 5 7640HS 6 (6+0) 4,3–5,0 GHz 16 MB 8 CU, 2,6 GHz ano 35–54 W Ryzen 5 7640U 6 (6+0) 3,5–4,9 GHz 16 MB 8 CU, 2,6 GHz ano 35–54 W Ryzen 5 7545U 6 (2+4) 3,2–4,9 GHz 16 MB 4 CU, 2,8 GHz ne 15–30 W Ryzen 5 7540U 6 (6+0) 3,2–4,9 GHz 16 MB 4 CU, 2,5 GHz ne 15–30 W Ryzen 3 7440U 4 (1+3) 3,0–4,7 GHz 8 MB 4 CU, 2,5 GHz ne 15–30 W Ryzen Z1 Extreme 8 (8+0) 3,3–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz ne 9–30 W Ryzen Z1 6 (2+4) 3,2–4,9 GHz 16 MB 4 CU, 2,5 GHz ne 9–30 W

Phoenix 2 se stejně jako jednička vyrábí 4nm procesem u TSMC, ale bude levnější, protože je celkově menší. Podle údajů přímo od AMD zabírá Phoenix v plné konfiguraci 178 mm², zatímco Phoenix 2 jen 137 mm². Ne všechna úspora je ale způsobena procesorem. U jedničky může být až třikrát větší integrovaná grafika a rozdíl hraje i onen zmíněný obvod pro AI.

Co zatím není jasné, je to, kdy a v kterých noteboocích se nové procesory objeví. Snad ale posunou do trochu přístupnějších vod než původní Phoenix. Nejlevnějším notebookem na českém trhu se základním Ryzen 5 7540U přibližně 25 tisíc.

Zdroj: AMD via Anandtech