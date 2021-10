AMD uvádí levný Radeon RX 6600. K dispozici jsou i testy z celého světa

Na zatím nejlevnější model desktopové grafické karty Radeon RX 6600 jsme od AMD čekali poměrně dlouho. Na trhu už je dlouhou výkonnější model Radeon RX 6600 XT, avšak Nvidia už nabízí i slabší modely GeForce RTX 3060 a 3050.

Teprve nyní přichází karta, která je ideální spíše pro rozlišení Full HD, kdy zvládá i moderní hry v maximální kvalitě, tedy až na výjimky, kdy se začne používat ray tracing. K dispozici jsou finální specifikace, takže jak moc AMD ořezalo tuto variantu proti verzi XT?

Radeon RX 6600: „levnější“ karta pro Full HD

Nový model Radeon RX 6600 od AMD sice vychází ze stejného 7nm čipu Navi 23 (RDNA 2) s 11,6 miliardy tranzistorů jako výkonnější verze Radeon RX 6600 XT, avšak došlo k ořezání jak na straně počtu výpočetních jader, tak i snížení frekvencí čipu a pamětí.

Grafické karty AMD Radeon RX 6000 (RDNA2) Radeon RX 6600 Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6900 XT Čip, architektura Navi 23 XT RDNA 2 Navi 23 XT RDNA 2 Navi 22 XT RDNA 2 Navi 21 XL RDNA 2 Navi 21 XT RDNA 2 Navi 21 XT RDNA 2 Počet tranzistorů 11,1 miliardy 11,1 miliardy 17,2 miliardy 26,8 miliardy 26,8 miliardy 26,8 miliardy Výroba 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Stream procesory 1 792 2 048 2 560 3 840 4 608 5 120 Compute Unit (CU) 28 32 40 60 72 80 ROPs 64 64 64 96 128 128 Herní frekvence 2 044 MHz 2 359 MHz 2 424 MHz 1 815 MHz 2 015 MHz 2 015 MHz Boost frekvence 2 491 MHz 2 589 MHz 2 581 MHz 2 105 MHz 2 250 MHz 2 250 MHz Kapacita a paměť 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Šířka sběrnice paměti 128-bit 128-bit 192-bit 256-bit 256-bit 256-bit infinity Cache 32 MB 32 MB 96 MB 128 MB 128 MB 128 MB Výpočetní výkon (FP32) 7,3 TFLOPS 8

TFLOPS 11,8

TFLOPS 13

TFLOPS 16,8

TFLOPS 18,7 TFLOPS TDP 132 W 160 W 230 W 250 W 300 W 300 W Cena (DMOC) 8 999 Kč 10 990 Kč 13 990 Kč 15 990 Kč 18 990 Kč 29 990 Kč

Jádro má pouze 1 792 stream procesorů, zatímco XT verze jich má 2 048. Herní frekvence je 2 044 MHz a maximální boost až 2 491 MHz, zatímco XT varianta zvládne až 2 359 MHz, respektive 2 589 MHz.

AMD sice zachovalo kapacitu pamětí GDDR6 v podobě 8 GB, avšak frekvence je pouze 14 GHz oproti 16 GHz. Paměťové rozhraní je ale stejné 128bitové. Stejná je i kapacita Infinity Cache – 32 MB. V hrubém výkonu to znamená pokles z 8 TFLOPS na 7,3 TFLOPS, což je asi 10 %. Jak si ale ukážeme ve vybraných testech, ve hrách se to projevuje stejně a obvykle je rozdíl rovněž kolem 10 %.

Nižší výkon ale umožnil značně snížit nároky na napájení, protože TDP kleslo z 160 W na 132 W a karta tak vyžaduje pouze jeden šestipinový konektor PCI Express.

Testy z celého světa

Pokud vám stačí grafika pro hraní ve Full HD, určitě je Radeon RX 6600 jednou z potenciálních karet, která přesně na tento segment cílí. V přehledu recenzí z celého světa si můžete prohlédnout různé konfigurace a hlavně spousty her a srovnat výkon nejen v rozlišení Full HD, ale i vyšším. Je jasné, že s vyšším rozlišením značně stoupají náročnost, avšak se snížením kvality grafiky nebo u starších her se s touto kartou nemusíte obávat ani vyššího rozlišení.

Hlavní totiž je, že i u moderních her s HD texturami se ve Full HD nemusíte bát a díky 8GB paměti by neměl být nikdy problém a 60 fps dosáhnete u takových většiny her. Například i u nejnovějšího Far Cry 6 se s FSR a ray tracingem ve Full HD dostanete přes 70 fps.

Má to však jednu hlavní výjimku – ray tracing v některých jiných hrách. Pokud ho zapnete, je výkon opravdu tragický. V tom má výhodu konkurenční model GeForce RTX 3060, který má v průměru ve hrách takřka stejný výkon, avšak při zapnutí ray tracingu je schopná nabídnout třeba i dvojnásobný výkon a to je sakra velký rozdíl.



Zdroj: Guru3D, Hexus

Pokud k tomu přidáme výhodu v podobě DLSS, je jasné, že AMD musí toto vyvážit nižší cenou. Avšak to se bohužel neděje. Karta totiž stojí 329 dolarů stejně jako GeForce RTX 3060, což je překvapivě odvážné, protože tomu produkt jako celek zkrátka neodpovídá.



Zdroj: HotHardware, TechPowerUp

Z pohledu přetaktování sice dokážete z karty vymáčknout dalších 5 % až 10 %, avšak to stejné se dá říci i o GeForce RTX 3060. Jednou z výhod Radeon RX 6600, kterou zcela jasně poráží zmíněnou konkurenci, je spotřeba při zátěži, která je o několik desítek procent nižší. Pokud je pro vás tedy spotřeba důležitá, je to určitě zajímavý rozdíl.

Dostupnost nečekejte

I když má Radeon RX 6600 stejnou doporučenou maloobchodní cenu jako GeForce RTX 3600, tedy v přepočtu kolem 8 999 korun, za tuto cenu rozhodně nečekejte, že půjde koupit. Spíše počítejte s dvojnásobkem.

I taková představa ale bude nejspíše jen teoretická, protože vzhledem k tomu, že jde o nejlevnější model od AMD a zároveň karta není nijak omezená výkonem pro těžení Ethereum, lze předpokládat, že o ni těžaři budou mít obrovský zájem a vykoupí kvůli aktuálně vysoké ceně etherea všechno, co vyjde z výrobních linek.