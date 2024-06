AMD ukazuje záda Intelu i Qualcommu. Má nejvýkonnější procesory i nejrychlejší NPU

AMD minulý týden představilo novou generaci desktopových i mobilních procesorů postavených na jádrech Zen 5. Od nich se čekaly velké věci, protože firma architekturu výrazně překopala a oproti předchůdci některé část zrychlila či zvětšila na dvojnásobek.

Mluví o lepší predikci větvení kódu, větší L1 cache, vyšší datové i instrukční propustnosti nebo dvakrát rychlejším zpracování instrukcí AVX-512, protože už používá skutečné SIMD jednotky široké 512 bitů, nikoliv 256bitové pracující ve dvou cyklech jako u Zen 4. V praxi se tyto změny projeví v průměru o 16 % vyšším IPC, tedy výkonu na takt.

Ryzen 9000 pro desktop

Jádra Zen 5 se nejprve ukážou v desktopových Ryzenech 9000, které se začnou prodávat už příští měsíc. Proto překvapí, že čipy s kódovým označením Granite Ridge, zatím nemají pevně stanovenou cenu. Na trh zamíří čtyři procesory, tradičně v 16-, 12-, 8- a 6jádrovém provedení.

Jejich praktický výkon nicméně nemusí být vyšší o 16 % oproti Ryzenům 7000, protože firma citelně upravila frekvence. Ty základní jsou u všech čipů nižší než u předchůdců, v případě dvou slabších modelů dokonce výrazně. Ryzen 5 9600X standardně běží na 3,9 GHz, zatímco 7600X měl 4,7 GHz. Maximální (Turbo) frekvence jsou pak u dvou vyšších modelů stejné jako u předchůdců, u dvou nižších pak naopak takty stouply o 100 MHz.

Model Jádra Frekvence L3 cache iGPU NPU TDP Ryzen 9 9950X 16, Zen 5 4,3–5,7 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 170 W Ryzen 9 7950X3D 16, Zen 4 4,2–5,7 GHz 128 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 9 7950X 16, Zen 4 4,5–5,7 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 170 W Ryzen 9 9900X 12, Zen 5 4,4–5,6 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 9 7900X3D 12, Zen 4 4,4–5,6 GHz 128 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 9 7900X 12, Zen 4 4,7–5,6 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 170 W Ryzen 9 7900 12, Zen 4 3,7–5,4 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 65 W Ryzen 7 7800X3D 8, Zen 4 4,2–5,0 GHz 96 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 7 9700X 8, Zen 5 3,8–5,5 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 65 W Ryzen 7 7700X 8, Zen 4 4,5–5,4 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 105 W Ryzen 7 8700G 8, Zen 4 4,2–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,9 GHz, RDNA3 10 TOPS 65 W Ryzen 7 8700F 8, Zen 4 4,1–5,0 GHz 16 MB ne ne 65 W Ryzen 7 7700 8, Zen 4 3,8–5,3 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 65 W Ryzen 5 9600X 6, Zen 5 3,9–5,4 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 65 W Ryzen 5 7600X 6, Zen 4 4,7–5,3 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 105 W Ryzen 5 8600G 6, Zen 4 4,3–5,0 GHz 16 MB 8 CU, 2,8 GHz, RDNA3 10 TOPS 65 W Ryzen 5 7600 6, Zen 4 3,8–5,1 GHz 32 MB 8 CU, 2,8 GHz, RDNA3 ne 65 W Ryzen 5 8500G 2+4, Zen 4 + 4c 3,5–5,0 GHz 16 MB 4 CU, 2,8 GHz, RDNA3 ne 65 W Ryzen 5 7500F 6, Zen 4 3,7–5,0 GHz 32 MB ne ne 65 W Ryzen 5 8400F 6, Zen 4 4,2–4,7 GHz 16 MB ne ne 65 W Ryzen 3 8300G 1+3, Zen 4 + 4c 3,4–4,9 GHz 8 MB 4 CU, 2,6 GHz, RDNA3 ne 65 W

AMD si na druhou stranu možná nechává prostor pro budoucí výkonnější varianty a teď se zaměřilo na spotřebu. Ta by měla klesnout, kromě šestnástijádrového modelu totiž třem zbývajícím spadlo TDP o stupeň níž. Je to opačný stav než poslední roky u Intelu, který nezvedá IPC, ale neustále zvyšuje takty a s tím i spotřebu.

Ryzeny 9000 zůstávají u stavebnicové konstrukce. Procesorové čiplety spoléhají na novější 4nm výrobu u TSMC (Ryzeny 7000 byly 5nm), ale centrální I/O čiplet zůstal u 6nm litografie. Možná je to i stejný kus křemíku, případně jen s drobnými úpravami. Uvnitř je totiž pořád iGPU rodiny RDNA2 se dvěma CU. Nepřibyl ani AI koprocesor. Zato však nové procesory oficiálně podporují rychlejší paměti. Zatímco Ryzeny 7000 se spoléhaly na DDR5-5200, Ryzeny 9000 si už rozumí s DDR5-5600.

Ryzen 9 9950X má být v aplikacích i hrách znatelně pokořit Core i9-14900K

Nové procesory zůstávají na platformě AM5 a budou fungovat i v deskách s dřívějšími čipsety A620, B650(E) a X670(E). AMD ale zároveň uvádí nové čipsety X870(E). Jejich hlavní změnou je, že se mohou párovat se síťovými kartami s Wi-Fi 7 (místo 6E) a že povinně musí nabízet rychlejší rozhraní USB4. To bylo u X670(E) jen volitelné. USB4 pak ale spolkne čtyři linky PCIe 4.0, které by se daly použít třeba pro SSD.

V červenci se mimochodem začnou prodávat i další dva procesory pro osm let starou platformu AM4. Konkrétně šestnáctijádrový Ryzen 5 5900XT, což je o 100MHz (základ i Turbo) pomalejší sourozenec modelu 5950X. Vedle něj přijde ještě osmijádrový Ryzen 7 5800XT, který má zase o 100 MHz vyšší Turbo než model 5800X.

Ryzen AI 300 pro notebooky

Během července se v prvních počítačích objeví i notebookové procesory rodiny Strix Point s jádry Zen 5 a odvozenými Zen 5c, které mají totožné funkce, ale menší cache a nižší takty. AMD odhalilo dvě novinky, 12jádrový Ryzen AI 9 HX 370 a 10jádrový Ryzen AI 9 365. Obě se čtyřmi jádry Zen 5 doplněnými o osm, resp. šest jader Zen 5c.

Oproti předchůdcům ponesou vyšší výkon, o polovinu více L3 cache a rychlejší grafiku. Ta používá vylepšenou architekturu RDNA3.5, o 100MHz vyšší frekvenci a v případě prvního procesoru i o třetinu více výpočetních jednotek.



AMD poměřuje výkon s Intelem, Qualcommem i Applem

AMD zároveň nasadilo NPU architektury XDNA2 s výkonem 50 TOPS (počítání v INT8), což překonává i Snapdragony Elite X (45 TOPS). Počítače vybavené čipy Strix Point se tak budou pyšnit puncem Copilot+ PC, tedy více AI funkcemi lokálně běžícími ve Windows 11.

Strix Point se má objevit ve více než 100 počítačích od Aceru, Asusu, HP, Lenova a MSI.

Model Jádra/HT Frekvence L3 cache iGPU NPU TDP Ryzen AI 9 HX 370 4+8, Zen 5 + 5c 2,0–5,1 GHz 24 MB 16 CU, 2,9 GHz, RDNA3.5 50 TOPS 15–54 W Ryzen AI 9 365 4+6, Zen 5 + 5c 2,0–5,0 GHz 24 MB 12 CU, 2,9 GHz, RDNA3.5 50 TOPS 15–54 W Ryzen 9 8945HS 8, Zen 4 4,0–5,2 GHz 16 MB 12 CU, 2,8 GHz, RDNA3 16 TOPS 35–54 W Ryzen 9 7940HS 8, Zen 4 4,0–5,2 GHz 16 MB 12 CU, 2,8 GHz, RDNA3 10 TOPS 35–54 W Ryzen 7 8845HS 8, Zen 4 3,8–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz, RDNA3 16 TOPS 35–54 W Ryzen 7 8840HS 8, Zen 4 3,3–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz, RDNA3 16 TOPS 20–30 W Ryzen 7 7840HS 8, Zen 4 3,8–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz, RDNA3 10 TOPS 35–54 W Ryzen 7 8840U 8, Zen 4 3,3–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz, RDNA3 16 TOPS 15–30 W Ryzen 7 7840U 8, Zen 4 3,3–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz, RDNA3 10 TOPS 15–30 W Ryzen 5 8645HS 6, Zen 4 4,3–5,0 GHz 16 MB 8 CU, 2,6 GHz, RDNA3 16 TOPS 35–54 W Ryzen 5 8640HS 6, Zen 4 3,5–4,9 GHz 16 MB 8 CU, 2,6 GHz, RDNA3 16 TOPS 20–30 W Ryzen 5 7640HS 6, Zen 4 4,3–5,0 GHz 16 MB 8 CU, 2,6 GHz, RDNA3 10 TOPS 35–54 W Ryzen 5 8640U 6, Zen 4 3,5–4,9 GHz 16 MB 8 CU, 2,6 GHz, RDNA3 16 TOPS 15–30 W Ryzen 5 7640U 6, Zen 4 3,5–4,9 GHz 16 MB 8 CU, 2,6 GHz, RDNA3 10 TOPS 35–54 W Ryzen 5 7545U 2+4, Zen 4 + 4c 3,2–4,9 GHz 16 MB 4 CU, 2,8 GHz, RDNA3 ne 15–30 W Ryzen 5 8540U 2+4, Zen 4 + 4c 3,2–4,9 GHz 16 MB 4 CU, 2,8 GHz, RDNA3 ne 15–30 W Ryzen 5 7540U 6, Zen 4 3,2–4,9 GHz 16 MB 4 CU, 2,5 GHz, RDNA3 ne 15–30 W Ryzen 3 8440U 1+3, Zen 4 + 4c 3,0–4,7 GHz 8 MB 4 CU, 2,5 GHz, RDNA3 ne 15–30 W Ryzen 3 7440U 1+3, Zen 4 + 4c 3,0–4,7 GHz 8 MB 4 CU, 2,5 GHz, RDNA3 ne 15–30 W

Nejsou to mimochodem ani dva roky, co AMD zavedlo nové značení mobilních procesorů, aby v nich pro jednou byl na delší dobu pořádek. To všechno teď šlo do koše. Neděkujeme.