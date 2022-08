AMD ukáže Ryzen 7000 již 29. srpna. E-shopu unikly chystané modely i ceny

V úterý 30. srpna hodinu po půlnoci našeho času AMD konečně představí novou generaci desktopových procesorů. Americká firma láká na velký výkonnostní skok a nové funkce, které během akce předvedou šéfka společnosti Lisa Su a viceprezident Mark Papermaster.

Nad rámec těcho informací jsme se pak již neoficiálně dozvěděli, že 15. září pravděpodobně začne jejich prodej. Kanadský e-shop PC-Canada totiž omylem předčasně zveřejnil chystané modely i s cenami.

Jak to dle zveřejněných modelů vypadá, dočkáme se nakonec čtyř procesorů – AMD Ryzen 9 7950X (16 jader), Ryzen 9 7900X (12 jader), Ryzen 7 7700X (8 jader) a Ryzen 5 7600X (6 jader).

Neoficiální specifikace procesorů AMD Ryzen 7000 (Zen 4) Model procesoru Jádra Frekvence L2+L3 cache TDP Cena (odhad) Ryzen 9 7950X 16/32 4,5–5,7 GHz 80 MB 170 W 24 990 Kč Ryzen 9 7900X 12/24 4,7–5,6 GHz 76 MB 170 W 21 590 Kč Ryzen 7 7700X 8/16 4,5–5,4 GHz 40 MB 105 W 13 990 Kč Ryzen 5 7600X 6/16 4,7–5,3 GHz 38 MB 105 W 8 990 Kč

Dle tohoto e-shopu by cena za nejvýkonnější Ryzen 9 7950X měla být téměř 900 dolarů, tedy kolem 25 tisíc korun. 12jádro Ryzen 9 7900X vyjde na necelých 800 dolarů (kolem. 22 tisíc korun), 8jádrový Ryzen 7 7700X pak 480 dolarů (asi 13 500 korun) a nejnižší model Ryzen 5 7600X má mít cenu 330 dolarů, což je v přepočtu na naše podmínky přibližně 9 tisíc korun.

Zda to budou skutečně finální ceny, to zatím není jisté. Lze ale předpokládat, že AMD nastaví laťku o trochu výše než u předchozí generace, protože náklady na výrobu, logistiku a další operace se meziročně zvýšily. Dle dřívějších spekulací se odhaduje, že procesory budou mít rekordní frekvence boostu a to až na hranici 5,7 GHz u nejvyššího modelu.