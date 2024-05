AMD ubírá z náskoku Intelu v desktopech i serverech. Jen v noteboocích se Ryzeny tolik neprodávají

Agentura Mercury Research zjistila, že podíl AMD na dodávkách x86 procesorů opět roste a obecně činí 20,6 %. Intel tak do notebooků, serverů a desktopů stále dodává čtyřikrát více čipů a má z nich pětkrát více peněz, protože podíl AMD na tržbách činí 16,3 %. Jsou to ale lepší čísla než před rokem, kdy AMD patřilo 17 % dodávek a 12,5 % příjmů.

V jednotlivých segmentech je to veselejší. V desktopu má AMD 23,9% podíl, v serverech již na 23,6%. Obojí jsou nejvyšší hodnoty za posledních deset let, co Mercury Research poskytuje detailní kvartální výsledky. Nejvyšší je také podíl na tržbách. Zvlášť v případě serverů můžou v AMD slavit, protože tam už berou 33 %. Dodávají tak sice méně procesorů, ale v průměru je prodávají za více peněz než Intel.

Jen v noteboocích se AMD pořád trochu trápí a točí se okolo 20% podílu. V prvním čtvrtletí to bylo konkrétně 19,3 %, což je o 3,1 procentního bodu více než před rokem, ale v uplynulých letech se už AMD blížilo k pětadvaceti procentům. Přitom jsou to paradoxně nově uvedené mobilní Ryzeny, s jejich prodeji je firma spokojená.

Podíl AMD v prodejích x86 procesorů

Desktopy Notebooky Servery Q1 2019 17,1 % 13,1 % 2,9 % Q2 2019 17,1 % 14,1 % 3,4 % Q3 2019 18,0 % 14,7 % 4,3 % Q4 2019 18,3 % 16,2 % 4,5 % Q1 2020 18,6 % 17,1 % 5,1 % Q2 2020 19,2 % 19,9 % 5,8 % Q3 2020 20,1 % 20,2 % 6,6 % Q4 2020 19,3 % 19,0 % 7,1 % Q1 2021 19,3 % 18,0 % 8,9 % Q2 2021 17,1 % 20,0 % 9,5 % Q3 2021 17,0 % 22,0 % 10,2 % Q4 2021 16,2 % 21,6 % 10,7 % Q1 2022 18,3 % 22,5 % 11,6 % Q2 2022 20,6 % 24,8 % 13,9 % Q3 2022 13,9 % 15,7 % 17,5 % Q4 2022 18,6 % 16,4 % 17,6 % Q1 2023 19,2 % 16,2 % 18,0 % Q2 2023 19,4 % 16,5 % 18,6 % Q3 2023 19,2 % 19,5 % 23,3 % Q4 2023 19,8 % 20,3 % 23,1 % Q1 2024 23,9 % 19,3 % 23,6 %

Zdroj: Mercury Research via Tom's Hardware