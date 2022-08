AMD Ryzen 9 7950X s 16 jádry má mít boostovací frekvenci rekordních 5,7 GHz

Nová generace desktopových procesorů od AMD bude představená už koncem tohoto měsíce a prodej by měl začít 15. září. Web Wcftech přinesl předčasně informace, jakých frekvencí bychom se u nových modelů měli dočkat.

AMD už dříve prezentovalo hraní hry Halo na neznámém procesoru s architekturou Zen 4, kdy všechna jádra běžela na frekvenci 5,5 GHz. Jak to ale vypadá, opravdu se dočkáme výrazně vyšších frekvencí než u současné generace.

Nejvyšší model AMD Ryzen 9 7950X s 16 jádry by totiž měl mít základní frekvenci 4,5 GHz a boostovací pak rekordních 5,7 GHz. Samozřejmě této frekvence bude dosaženo nejspíše jen s jedním jádrem a na omezenou dobu dle teploty čipu, ale i tak to znamená, že reálné běžně dosažené frekvence i s více zatíženými jádry by mohly být na úrovní 5 GHz. Vzhledem k tomu, že oproti současné generace jde o zvýšení boostu o 800 MHz, je to poměrně velký skok, který ovlivní i stabilní frekvence třeba při hraní her.

Zvýšení frekvencí se týká všech modelů a má to dva hlavní důvody – nová 5nm architektura Zen 4 a také zvýšené TDP na 170 W u Ryzen 9 7950X (16 jader) a Ryzen 9 7900X (12 jader). Nižší chystané modely v podobě osmijádra Ryzen 7 7700X a Ryzen 5 7600X pak budou mít TDP 105 W.

Podle zdrojů budou ale nové modely značně omezené pro další přetaktování, podobně jako u speciálního Ryzen 7 5800X3D. Limitem má být 5,85 GHz. Navíc by mělo záležet i na druhu čipsetu – s AMD B650 asi žádné přetaktování, AMD X670 pokročilejší přetaktování a X670E pak extrémní přetaktování. Možnosti přetaktování budou nejspíše souviset i s operačními paměťmi DDR5.

Spekulace jsou o tom, že standardně bude povolené pouze podvoltování, díky čemuž lze snížit spotřebu a teploty, a ve výsledky tak například prodloužit dobu boostovací frekvence.