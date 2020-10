AMD Ryzen 5000 s architekturou Zen 3: počet jader zůstává, výkon rekordně roste

AMD představilo nástupce současných desktopových procesorů Ryzen 3000 s architekturou Zen 2. V pojmenování firma vynechala čtyřtisícovku a nové čipy tedy budou označeny v rámci řady Ryzen 5000. Důvodem je skutečnost, že se u mobilních verzí používalo označení Ryzen 4000, což by mohlo být matoucí.

AMD u nových modelů zůstává na stejné výrobní technologii (7 nm) a posouvá vývoj ve stylu „tick-tock“ jako kdysi dávno Intel, takže nyní přišla na řadu velká změna architektury. Podle zveřejněných informací je skok ve výkonu až nečekaně vysoký.

Čtyři modely uspokojí většinu

Původně se očekávalo, že AMD uvede pouze dva nebo tři modely, ale nakonec jsme se dočkali rovnou čtyř verzí, které pokrývají poměrně široké cenové a výkonnostní spektrum.

Procesory AMD Ryzen 5000 (Zen 3) Model procesoru Jádra Frekvence Turbo L3 cache TDP Cena Ryzen 9 5950X 16/32 3,4 GHz 4,9 GHz 64 MB 105 WB 799 USD Ryzen 9 5900X 12/24 3,7 GHz 4,8 GHz 64 MB 105 W 549 USD Ryzen 7 5800X 8/16 3,8 GHz 4,7 GHz 32 MB 105 W 449 USD Ryzen 5 5600X 6/12 3,7 GHz 4,6 GHz 32 MB 65 W 299 USD

Nejvýkonnějším modelem je Ryzen 9 5950X, což je 16jádro se základní frekvencí 3,4 GHz a rekordním turbem až 4,9 GHz. L3 cache má kapacitu 64 MB a TDP je slušných 105 W.

Ryzen 9 5900X je 12jádro se základní frekvencí 3,7 GHz, turbem až 4,8 GHz a rovněž stejně velkou L3 cache o kapacitě 64 MB. Stejně jako nejvyšší model má i stejné TDP 105 W.

Model Ryzen 7 5800X je vybaven 8 jádry, které v základu pracují na frekvencí 3,8 GHz a s turbem se dokáže dostat až na 4,7 GHz. L3 cache už je o polovinu menší - 32 MB a TDP je stále 105 W.

Nejnižší dosud představený model je Ryzen 5 5600X, což je 6jádro s frekvencí 3,7 GHz a turbem až 4,6 GHz, L3 cache má kapacitu 32 MB a TDP je jako jediné ze všech velmi nízkých 65 W.

Všechny modely podporují SMT, takže každé jádro je schopné zpracovat dvě vlákna současně.

Je rovněž důležité vědět, že v balení se nachází chladič pouze u nejnižšího 6jádrového modelu Ryzen 5 5600X, u ostatních si musíte poradit sami a pokud už nějaký chladič po předchozím procesoru nemáte, budete si musíte pořídit nový. Také je nutné počítat s tím, že při turbu je TDP až 142 W.

Stejně jako u předchozí generace, mají i tyto modely podporu operačních pamětí DDR4-3200 a nabízí pouze 24 linek PCI Express 4.0.

Přepracovaná architektura s rekordním zvýšením výkonu

AMD se pochlubilo, že se mezigeneračně podařilo zvýšit IPC (počet instrukcí na takt) o 19 % a dosáhlo toho několika vylepšeními na různých frontách. Jedna z viditelných je sjednocení dvou čtyřjádrových struktur do jedné osmijádrové struktury.

Zároveň došlo ke sjednocení L3 cache pro všechna tato jádra, což dostává latenci a práci s daty v rámci různých jader na zcela novou úroveň. Zlepšila se tím predikce v rámci cache paměti (+2,7 %), další zlepšení se týká exekučního enginu (+3,3 %), hlavního systému pro predikci větvení (+1,3 %), micro-op cache (+2,7 %), front-end (+4,6 %) a Load/Store (+4,6 %).

A jak se toto zvýšení výkonu podepsalo ve hrách a aplikacích? Dle prezentace AMD opravdu hodně. V rámci her vždy vládl Intel, tedy pokud jde o nízké rozlišení kolem Full HD, při vyšších už na procesoru více méně nezáleží vše omezuje pouze grafická karta. Pokud ale hrajete ve Full HD a potřebujete spíše co nejvíce snímků za sekundu kvůli nižší odezvě a vysoké obnovovací frekvenci monitoru, je to pro vás jistě důležitá stránka výkonu.

S novou generací se AMD podařilo v prezentovaných hrách zvýšit výkon v rozlišení 1080p v průměru o 26 %, přičemž najdou se případy, kde je to jen pár procent, ale i hry, kde je to klidně přes 50 %.

AMD si neodpustilo ani srovnáním s dosavadním králem tohoto herního segmentu - Intel Core-10900K, který nové modely snadno poráží. Na nezávislé testy si ale budeme muset počet až na 5. listopadu, kdy budou procesory v prodeji.

AMD si ale věří a tvrdí, že uvádí nejlepší herní procesory na světě a jsou nejlepší i v mnoha dalších aplikacích a použití. Dokonce ukázalo jednojádrový test v testu Cinebench, kde bylo pomocí Ryzen 9 3900X dosaženo rekordních 631 bodů a s Ryzen 9 3950X dokonce 640 bodů.

V jednojádrových testech přitom doposud vždy kraloval Intel, ale s architekturou Zen 3 to vypadá, že přišel i o to poslední, kvůli čemu si zákazníci jeho procesory ještě kupovali.

Pozor na základní desky a čipsety

Pokud zvažujete nákup nových procesorů Ryzen 5000, dejte si určitě pozor na to, jakou máte základní desku a čipset. AMD již dříve oznámilo, že prodloužilo zpětnou kompatibilitu a i když používá procesor stejný socket AM4, je kompatibilní pouze s čipsety AMD 400 a 500. Je mezi nimi ale zásadní rozdíl.

Zatímco pro čipsety řady AMD 500 už jsou postupně k dispozici nové biosy, které rozeznají nové procesory s architekturou Zen 3, majitelé základních desek s čipsety řady AMD 400 si budou muset na aktualizované biosy počkat až do ledna, kdy vyjdou betaverze a finální verze pak výrobci uvolní ještě o něco později.

Toto rozdělení zní zvláštně, ale dává smysl ze dvou důvodů - byznys a kapacita programátorů. Výrobci základních desek se soustředí na nové desky a s novými procesory rovněž prodají nedočkavým zákazníkům i nové desky. O starší modely, které ani původně nebyly v plánu, se postarají až v době, kdy budou mít programátoři i volné ruce a odladěné biosy pro čipsety řady AMD 500.

V prodeji od 5. listopadu

Všechny modely budou v prodeji za necelý měsíc - 5. listopadu, přičemž je těžké odhadnout, jak na tom budou dostupnost. Lze očekávat, že poptávka bude velká, ale oproti grafickým kartám je u procesorů naštěstí vše jednoduché - nemají žádné chladiče, velké a složité PCB a další dodatečné komponenty, které by zpomalovaly čas od výroby waferů k zabalení produktu.

Na druhou stranu je TSMC určitě poměrně dost zahlceno objednávkami pro nové herní konzole PlaysSation 5 a Xbox Series X/S, které u čipů s architekturou Zen 2 používá také 7nm výrobní proces a budou mít od listopadu poptávku několika milionů kusů.

Vzhledem k vyššímu výkonu a lepšímu postavení AMD se nelze divit, že došlo i k mírnému nárůstu cen.

Ceny procesorů AMD Ryzen 5000 Ryzen 9 5950X - 799 dolarů (kolem 22 990 korun)

- 799 dolarů (kolem 22 990 korun) Ryzen 9 5900X - 549 dolarů (kolem 15 990 korun)

- 549 dolarů (kolem 15 990 korun) Ryzen 7 5800X - 449 dolarů (kolem 12 990 korun)

- 449 dolarů (kolem 12 990 korun) Ryzen 5 5600X - 299 dolarů (kolem 8 990 korun)

Podobně jako u předchozí generace můžete očekávat postupné snižování cen v následujícím roce, protože AMD už na rok 2021 chystá procesory Ryzen 6000 s architekturou Zen 4. Ta bude spoléhat na nový 5nm výrobní proces a posune výkon zas ještě o kus dopředu.

Celá prezentace

Pokud jste prezentaci propásli, můžete si ji pustit celou přímo zde: