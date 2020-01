AMD Ryzen 4000 Mobile: 7nm čipy pro notebooky nabízí až 8 jader a výkonnou integrovanou grafiku

Po smršti modelů procesorů s architekturou Zen 2 pro desktop a servery jsme se konečně dočkali i na poli notebooků a další menších zařízení, kde jsou vhodné mobilní čipy.

AMD totiž představilo novou generaci mobilních procesorů řady Ryzen 4000 Mobile, které jsou postavené na 7nm technologii výroby a architektuře Zen 2. Právě tato kombinace nastartovala AMD až na takovou úroveň, že hodnota společnosti na burze je rekordní od jejího založení. Teď tyto procesory přichází i do oblasti notebooků.

Až 8 procesorových i grafických jader

Nové mobilní procesory Ryzen 4000 Mobile jsou v základním formátu rozdělené na úsporné modely „U“, které mají standardní TDP 15 W a na výkonnější modely „H“ s TDP 45 W.

To však neznamená, že by byli výrobci zařízení omezení pouze na tyto konfigurace, Mohou si TDP čipů ladit v rozmezí 12 W až 25 W u verzí U a například Asus má speciální verzi H procesoru s TDP 35 W. Výrobci tak mohou přesně přizpůsobit konstrukci i nastavení čipu tak, aby tomu odpovídalo i dané chlazení.



Přehled nových čipů Ryzen 4000 kategorie U

V případě série U s TDP 15 W je k dispozici 5 modelů - Ryzen 3 4300U se čtyřmi procesorovými a pěti grafickými jádry, Ryzen 5 4500U a Ryzen 5 4600U se šesti procesorovými i grafickými jádry a Ryzen 7 4700U a Ryzen 7 4800U s osmi jádry u procesoru a sedmi nebo osmi jádry u integrované grafiky. Jednotlivé modely se ještě samozřejmě liší frekvencemi obou typů jader a také podporou MultiThreadingu. Grafický čip je postavený na architektuře Vega.



Přehled výkonnějších mobilních čipů Ryzen 4000 kategorie H

U výkonnějších variant série H s TDP 35 až 45 W jsou zatím v nabídce tři modely – šestijádrový Ryzen 5 4600H a dvě osmijádra Ryzen 7 4800HS (TDP 35 W) a Ryzen 7 4800H se sedmi grafickými jádry. Všechny modely série H podporují MultiThreading.

Malé a efektivní čipy

Jednou z hlavních odlišnosti mobilních Ryzenů oproti desktopovým a serverovým verzím je kompaktnost a velikost. Zatímco desktopové a serverové varianty používají balení s 7nm a 14nm čipy, mobilní Ryzeny obsahují pouze jeden 7nm čip. Z pohledu počtu jader a výkon se jedná o velký mezigenerační skok.

AMD uvádí, že relativní výkon na watt je mezigeneračně dvakrát lepší, přičemž za to může z 30 % nová architektura Zen 2 a z 70 % pak pokročilejší 7nm výroba. Procesory díky tomu dosahují i vysokých frekvencí až 4,2 GHz u procesorových jader a až 1 750 MHz u grafických jader.



Výkon na watt se zdvojnásobil

Čipy podporují operační paměť LPDDR4X s kapacitou až 64 GB, z důvodu snížení spotřeby ale nemají podporu PCI Express 4.0, ale ještě PCI Express 3.0.

U výkonnějších variant čipů série H je trochu nepoměr v podobě grafických jader, ale dle AMD je to kvůli tomu, že tyto výkonné mobilní čipy budou párované se samostatnými mobilními grafickými kartami, takže byly optimalizovány hlavně na procesorový výkon.

Více než stovka zařízení míří na trh

AMD se pochlubilo tím, že se v nejbližší době dostane na trh více než 100 různých zařízení od různých výrobců, které budou postavené právě na nových mobilních Ryzenech série 4000.

Mělo by jít jak o notebooky, tak samozřejmě o různé all-in one (počítače v monitorech), minipočítače v krabičkách ve stylu Intel NUC a podobně. První notebooky by se měly do prodeje dostat už během prvního čtvrtletí tohoto roku. Jedním z nich bude i Asus Zephyrus G14, který používá zmíněný speciální 35W model výkonnějšího mobilního osmijádrového Ryzenu.



Notebooky budou moci rapidně navýšit výkon při zachování velmi nízkého profilu. Toto je nový notebook tenký jen 14,9 mm a přitom v sobě má výkonné osmijádro

Intel tak dostává poslední ránu, a to v mobilním segmentu. Úspěch AMD bude ale záležet na tom, jak rychle se AMD podaří obsazovat trh a ve spolupráci s výrobci nabízet zajímavé konfigurace za zajímavou cenu. Pokud je ale cenový přístup v poměru s výkonem podobný jako na desktopu, máme se rozhodně na co těšit.