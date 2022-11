AMD Radeon RX 7900 XTX sází na nízkou spotřebu i cenu, ale na výkonností trůn asi neusedne

Společnost AMD se zpožděním oproti Nvidii konečně představila novou generaci desktopových grafických karet řady Radeon RX 7000, konkrétně dva nejvýkonnější modely – Radeon RX 7900 XTX a Radeon RX 7900 XT, o kterých už se nějakou dobu spekulovalo.

AMD tentokrát nešlo směrem maximálního možného výkonu jako například Nvidia u řady GeForce RTX 4000, ale zaměřilo se na efektivitu výkonu i ceny, což je hlavní přínos nové architektury RDNA 3.

RDNA 3 a první grafický čiplet

AMD už má velké zkušenosti s čiplety v rámci procesorů, kdy se v jednom balení kombinují různé druhy čipů, které jsou vyráběné různou výrobní technologií. Díky tomu lze optimalizovat náklady i škálování, protože například hlavní výpočetní jádra lze vyrábět nejpokročilejší drahou výrobou a vedlejší části jako například řadiče a podobně lze vyrábět samostatně starší technologií, což ničemu moc nevadí a dojde ke snížení nákladů.

V případě RDNA 3 a grafického čipu tak přichází čiplety poprvé, kdy se na jednom pouzdře kombinuje 5nm výpočetní čip (GCD – Graphic Compute Die) a 6nm paměťová cache (MCD – Memory Cache Die) s kapacitou až 96 MB (Infinity Cache druhé generace). GCD má velikost 300 mm² a okolo něj je šest MCD s velikostí 37 mm². Celková plocha činí 522 mm². Oba čipy se vyrábí u TSMC.

Hustota tranzistorů na mm² se mezi RDNA 2 a RDNA 3 zvýšila o 165 %, k dispozici je 2× více akcelerátorů pro umělou inteligenci (dva na každou výpočetní jednotku – CU) s až 2,7× výkonem oproti minulé generaci. Každé jádro zvládne 2× více instrukcí. Výpočetní jednotky mají pokročilejší zpracování ray tracingu, které je o 50 % vyšší na jádro než u předchozí generace. Samotná Infinity Cache druhé generace zvládá propustnost až 5,3 TB/s.

Architektura RDNA 3 v nejvyšší prezentované konfiguraci zvládá hrubý výkon 61 TFLOPS (u RDNA 2 to bylo 23 TFLOPS) s použitím 58 miliard tranzistorů a 24 GB paměti GDDR6.

Nejnovější DisplayPort 2.1 i akcelerátory videa

AMD se chlubí tím, co Nvidia do nové generace nedala – grafické karty totiž mají nový DisplayPort 2.1, s čímž souvisí i maximální podporované rozlišení a frekvence. Díky tomu karta zvládne obsloužit 4K displej s frekvencí až 480 Hz nebo třeba 8K displej s frekvencí 165 Hz.

V oblasti multimédií a akcelerátorů AMD vlastně jen dorovnalo Nvidii – má dva enkodéry a dekodéry, které zvládnou zároveň zpracovat AVC, HEVC i AV1 v rozlišení 8K@60. Jsou rovněž rychlejší než u minulé generace grafických čipů.

Monitory s podporou DisplayPortu 2.1 by se měly objevit už začátkem roku 2023, mezi prvními bude širokoúhlá 8K novinka Odyssey Neo G9 od Samsungu.

FSR 3 aneb příští rok doženeme DLSS 3

AMD se pochlubilo, že jejich technologie FSR už je podporována u 216 her, což je určitě dobrá zpráva, protože konkurence v podobě DLSS od Nvidie je silná. Díky FSR lze značně zvýšit počet snímků za sekundu, byť za cenu částečně sníženého rozlišení.

DLSS 3 ale ukázalo novou pecku, která rozevírá nůžky mezi hardwarem a softwarem – umělé dopočítávání mezisnímků pro zdvojnásobení fps. Přesně stejnou technologii AMD chystá s FSR 3 (FidelityFX Super Resolution), avšak až někdy během roku 2023.

Je jasné, že AMD je v tomto směru tak půl roku či rok pozadu oproti Nvidii a boj výrobců grafických karet už není pouze o hardwaru, ale nově také velmi významně i o softwaru, který masivně ovlivňuje výkon ve hrách a tím pádem i výsledný hráčský zážitek.

Jestliže FSR 3 bude odpovědí na DLSS 3, AMD chystá i alternativu pro technologii Reflex, kterou Nvidia snižuje latenci ve hrách (a DLSS 3 ji standardně využívá). Na Radeonech funkce ponese název Hyper-RX, ale to je zatím jediné, co víme.

Dva nejvyšší modely

AMD zatím představilo dva nejvyšší modely grafických karet s RDNA 3 – Radeon RX 7900 XTX a Radeon RX 7900 XT. Zatímco první zmíněný má celkem 96 CU (12 288 stream procesorů) a herní frekvenci 2,3 GHz s výkonem až 56,5 TFLOPS, slabší model má jen 84 CU (10 752 stream procesorů) a herní frekvenci 2 GHz s celkovým hrubým výkonem 53 TFLOPS.

Specifikace grafických karet AMD Radeon RX 7000 (RDNA 3) Model Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XT Výroba 5nm+6nm (TSMC) 5nm+6nm (TSMC) Stream procesory (CU) 12 288 (96) 10 752 (84) Herní frekvence 2,3 GHz 2 GHz Kapacita paměti 24 GB (GDDR6) 20 GB (GDDR6) E. frekvence paměti 20 GHz 20 GHz Paměťové rozhraní 384bit 320bit Infinity Cache 96 MB 80 MB Spotřeba 355 W 300 W Cena (doporučená) $999 $899

U obou karet se používají stejné paměti GDDR6 na efektivní frekvenci 20 Gb/s, avšak rozdíl je v šířce sběrnice (384bit vs. 320bit) a také kapacitě. AMD už u nejvyššího modelu nabízí 24 GB a 7900 XT má pak 20 GB. U přechozí generace AMD nabízelo maximálně 16 GB.

Tentokrát jsem se nedočkali žádného porovnání s konkurencí, pouze v rámci minulé generace a má to asi svůj důvod. Karty jsou dle očekávání ve hrách slabší než GeForce RTX 4090/4080, avšak i to má velmi dobrý důvod.

Radeon RX 7900 XTX si totiž udržel standardní TDP na 355 W a Radeon RX 7900 XT dokonce pouhých 300 W. To byl standard u hi-endových modelů minulé generace, jen Nvidia se prostě rozhodla utrhnout ze řetězu a postavit novou maximálku v rozmezí 450 W až 660 W.

Díky tomu není nutný žádný speciální konektor ani problémový adaptér. Stejně jako u minulé generace si vystačíte pouze se dvěma osmipinovými konektory PCI Express. Právě to AMD vyzdvihovalo, prostě stačí vyměnit kartu a nemusíte řešit nový zdroj a další problémy třeba kvůli velikosti chladiče, které jsou u GeForce RTX 4090 nepřiměřeně obrovské do té míry, že se do některých skříní karta ani nevejde.

Je ale nutné počítat s tím, že u některých modelů Radeonu RX 7900 XTX, které budou přetaktované z výroby, budou výrobci dávat i tři osmipinové konektory, což bylo i u minulé generace.

Cena a dostupnost

A teď přichází to nejzajímavější. Je jasné, že nové modely nebudou konkurovat tomu nejlepšímu od Nvidie. Přináší ale skvělou kombinaci výkonu a nízké spotřeby a to vše s nečekaně nízkou cenou.

Radeon RX 7900 XTX má cenu stanovenou na 999 dolarů, tedy asi 28 tisíc korun a Radeon RX 7900 XT pak 899 dolarů, což je přibližně 25 tisíc korun. To jsou dokonce nižší ceny než u minulé generace a o polovinu nižší než GeForce RTX 4090 (1 599 dolarů).

Vzhledem ke kombinaci těchto vlastností a cen se může jednat o zajímavou konkurenci, ale bude záležet ještě na tom, jaké budou reálné výkony ve hrách. Na ty si budeme muset počkat ještě poměrně dlouho.

Obě karty by se totiž měly začít prodávat až 13. prosince, tedy za více než měsíc. A nezávisle testy lze očekávat před tímto termínem. Do té doby má Nvidia čas vymyslet novou strategii, vypustit GeForce RTX 4080 a v nejlepším případě i snížit ceny.

Video z prezentace