Hra vyskočí z 53 na 175 fps. AMD ukázalo softwarovou magii jménem FSR 3

Radeon RX 7700 XT se bude prodávat za 449 dolarů (12 000 Kč), Radeon RX 7800 XT pak za 499 dolarů (13 400 Kč). Ceny i specifikace pak ukazují na to, že firma provedla jistý posun v číslování karet ve srovnání s předchozí generací. RX 7800 XT tak není nástupcem RX 6800 XT, ale spíš RX 6700 XT, která přišla za 479 dolarů. Předchůdce RX 7700 XT by pak teoreticky mohl být Radeon RX 6700, ale to byla dost vzácná karta dostupná jen pro OEM výrobce PC.

FSR 3 a Anti-Lag+

Více než na nové grafiky jsme se těšili na pokročilé softwarové technologie, kde AMD muselo srovnat krok s Nvidií. Firma již loni na podzim při představení Radeonů RX 7900 XT a XTX mluvila o FidelityFX Super Resolution 3 aka FSR 3. Mělo jít o obdobu DLSS 3, které pomocí AI dokáže v reálném čase generovat umělé snímky navíc, a tím až dvojnásobně zvýšit fps.

Nvidia tuto technologii nasadila jen u GeForce RTX 4000, které mají výkonný hardwarový optical flow accelerator sledující změny v obraze. AMD na to žádný specializovaný obvod nemá, vše počítá na stream procesorech, což bude méně efektivní, ale zase univerzální. FSR 3.0 totiž může fungovat skoro všude včetně konkurenčních karet.

Firma pro běh doporučuje Radeony RX 6000 a GeForce RTX 3000 a novější, jako minimum ale stanovuje i o generaci starší karty s tím, že by technologie měla fungovat i na dřívějších GPU, ale přínos už by nebyl žádný či spíš záporný. (Více výkonu by spolklo generování umělých snímků než nativní renderování.) O běhu na čipech Intelu pro změnu nemluví vůbec, teoreticky by tomu ale nemělo nic bránit.

FSR 2 dokázalo zvýšit rozlišení a rekonstruovat chybějící pixely na základě dat z předchozích snímků a pohybových vektorů dodaných enginem hry. FSR 3 pak tato data použije k rekonstrukci celých snímků, každý druhý bude umělý, což dvojnásobně zvýší fps s menšími výpočetními nároky, zato ale vyšší latencí.

Experti z Digital Foundry viděli detailní ukázku na stánku AMD během Gamescomu a tvrdí, že výsledek byl srovnatelný s DLSS 3. AMD jim přitom ukazovalo hru Forspoken na Radeonu RX 7900 XTX běžícím ve 4K s aktivním FSR 2 Quality (grafika tedy renderovala ve 1440p) a s aktivním generováním umělých snímků. Hra prý běžela plynule s aktivním V-Syncem zamknutá na 120 fps. Ve stejném nastavení viděli i novinku Immortals of Aveum, ale ta na 120 fps nedosahovala.

Protože se generují umělé snímky, které nemohou ihned reagovat na hráčovo ovládání, poroste latence (input lag). Nvidia pro tyto účely vyvíjí technologii Reflex, která zkracuje celou vykreslovací frontu tak, že hra s DLSS 3 a Reflexem (který se použije vždy) má ve skutečnosti nižší latenci než hra bez DLSS 3 i Reflexu. AMD se o něco podobného pokouší s technologií Anti-Lag a vylepšenou Anti-Lag+, která poběží ale jen na Radeonech RX 7000. Detaily fungování bohužel neznáme, ani rozdíl mezi pluskovou a nepluskovou verzí.

Každopádně stejně jako Nvidia u DLSS 3 může kombinovat upcaling, generování snímků a snížení latencí, tak tuto svatou trojici nabídne i AMD. Firma ve svých materiálech ukazuje, že Forspoken ve 4K Ultra High RT běží na RX 7900 XTX nativně při 53 fps, s FSR 3 Quality je to v průměru 137 fps, s FSR 3 Performace pak 175 fps. Tedy třikrát víc než v nativu.

FSR 3 bude za pár týdnů dostupné v již zmíněných hrách Forspoken a Immortals of Aveum. Pak dorazí také do titulů Avatar: Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, Warhammer 40K: Space Marine, Frostpunk 2, The Alters, Squad, Starship Troopers: Extermination, Black Myth Wukong, Crimson Deset a Like a Dragon: Infinite Wealth. Celkem 15 vývojářů a vydavatelů pak připravuje další hry, AMD navíc spolupracuje na pluginu FSR 3 pro Unreal Engine 5, takže by implementace do nových titulů měla být hračka.