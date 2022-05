AMD Radeon RX 6950 XT v testech z celého světa. Překoná i GeForce RTX 3090 Ti, ale jen někdy

AMD po několika měsících čekání představilo aktualizované modely desktopových grafických karet řady Radeon RX 6x50 XT, které doplní stávající nabídku. Zatím byly představené tři modely – Radeon RX 6650 XT, 6750 XT a nejvýkonnější Radeon RX 6950 XT.

Výkon na maximum

I přes řadu spekulací jsme se nakonec nedočkali žádného posunu v oblasti samotných čipů, které jsou ve všech případech vyráběné stejnou 7nm technologií jako starší modely z minulého roku. Pokud se zaměříme na nejvýkonnější model Radeon RX 6950 XT, i ten má stejný čip o velikosti 520 mm² s 5120 stream procesory jako starší Radeon RX 6900 XT. Co se tedy vlastně změnilo?

Radeon RX 6650 XT Radeon RX 6750 XT Radeon RX 6950 XT Čip, architektura Navi 23 XT, RDNA 2 Navi 22 XT, RDNA 2 Navi 21 XT, RDNA 2 Počet tranzistorů 11,1 miliardy 17,2 miliardy 26,8 miliardy Výroba 7 nm 7 nm 7 nm Stream procesory 2 048 2 560 5 120 Compute Unit (CU) 32 40 80 ROPs 64 64 128 Herní frekvence 2 410 MHz 2 495 MHz 2 100 MHz Boost frekvence 2 635 MHz 2 600 MHz 2 310 MHz Kapacita a paměť 8 GB GDDR6 (288 GB/s) 12 GB GDDR6 (432 GB/s) 16 GB GDDR6 (576 GB/s) Šířka sběrnice paměti 128bit 192bit 256bit infinity Cache 32 MB 96 MB 128 MB Výpočetní výkon (FP32) 10,79 TFLOPS 13,31 TFLOPS 23,65 TFLOPS TDP 180 W 250 W 335 W Cena (DMOC) 399 $ 549 $ 1 099 $

Čip Navi 21 XT (XH) s architekturou RDNA 2 a 26,8 miliardy tranzistorů má vyšší herní frekvence 2,1 GHz a 2,31 GHz při maximálním boostu. Celkem 16 GB paměti GDDR6 je na vyšší frekvenci 18 GHz, takže propustnost pamětí vzrostla na 576 GB/s. Obě tyto změny se projevily na TDP, které je už vysokých 335 W (Radeon RX 6900 XT má TDP 300 W). AMD se tak pustilo do oblasti vysoké spotřeby, kde už si nějakou dobu hraje Nvidia a její nejvýkonnější modely.

To také znamená, že potřebujete silnější napájecí zdroj. Standardem u Radeonu RX 6950 XT jsou totiž tři osmipinové konektory PCI Express, ale najdou se i výjimky třeba se dvěma osmipiny a jedním šestipinem. Mezi výstupy je obvykle pouze jedno HDMI 2.1 a tři DisplayPorty 1.4, nebo je případně jeden nahrazen miniDisplayportem.

Testy z celého světa

V zahraničních testech můžete najít jak nejvyšší model Radeon RX 6950 XT, tak i zmíněné dva další slabší modely v podobě Radeonu RX 6750 XT a Radeonu RX 6650 XT. Někde měly redakce k dispozici pouze jeden model, takže recenzí je relativně málo. Z důvodu komplexnosti se ale v tomto přehledu zaměříme hlavně na schopnosti a vlastnosti nejvýkonnějšího modelu. Právě ten totiž poprvé pořádně útočí na Nvidii a jejího krále v podobě GeForce RTX 3090 Ti.

Grafické karty AMD s architekturou RDNA 2 si většinou vedly velmi dobře v nižších rozlišeních, jako je třeba Full HD, naopak Nvidia zase měla náskok ve 4K. Toto pravidlo platí stále a s vyšším rozlišením se zvětšuje poměr výkonu Nvidie oproti modelům od AMD.

Radeon RX 6950 XT ale tentokrát poprvé dokáže Nvidia potrápit i přes to, že Nvidia nedávno uvedla extrémně výkonnou GeForce RTX 3090 Ti s architekturou Ampere. Nvidia aktuálně nic silnějšího nemá a AMD to dokáže v řadě her porazit, byť se jedná spíše o malá procenta.



Zdroj: TechPowerUp

Nvidia ale stále ukazuje brutální náskok tam, kde se používá ray tracing, což je slabá stránka současné generace grafik od AMD. Například v takovém Cyberpunku 2077 má pak Radeon RX 6950 XT problém dohnat i klasickou GeForce RTX 3080 a GeForce RTX 3090 Ti v takovém případě poskytuje o přibližně 30 % více výkonu. A to je obrovský rozdíl.



Zdroj: Tweaktown

Kvůli vysokému TDP musí mít karty obří tříslotové chladiče, podobně jako to má Nvidia u nejvýkonnějších modelů. Dle měření není problém, aby si grafika samotná vzala při hraní her až kolem 380 W, byť je to stále méně než GeForce RTX 3090 Ti a změřených 445 W.

Z pohledu přetaktování budete limitováni teplotami a hlučností, ale není problém kartu přetaktovat k získání až 10 % výkonu navíc, což je na dnešní poměry velmi slušné. Bude ale záležet, jaký máte model a zda je či není přetaktovaný z výroby.

Dostupný vysoký grafický výkon od AMD

Karta Radeon RX 6950 XT se na našem trhu prodává už za cenu v oblasti 33 500 korun a je na tom podobně jako GeForce 3080 Ti. Za tuto cenu je občas slabší než GeForce RTX 3080, ale někdy také výkonnější než GeForce RTX 3090 Ti s cenovkou přes 55 tisíc korun.

Z jednoduchého pohledu tak jde prostě o výkonnější variantu Radeonu RX 6900 XT se všemi neduhy, které k tomu patří – hlavně jde o nízký výkon při použití ray tracingu. Kvůli tomu bude při této cenové hladině asi výhodnější nákup právě GeForce RTX 3080 Ti, která si drží stabilní vysoký výkon i při ray tracingu. Pokud ale třeba chcete co nejvíce fps při nižším rozlišení (Full HD, monitory s vysokou frekvencí, progaming a podobně), jde o velmi dobrou alternativu za výhodnou cenu.

Uvidíme, co ještě letos AMD předvede s novou generací herních grafických karet Radeon RX 7000 s architekturou RDNA 3 a zda odstraní slabiny této generace proti hlavnímu soupeři – Nvidii.