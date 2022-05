AMD Radeon RX 6950 XT bude výkonnější než GeForce RTX 3090 Ti. Náskok ukázal 3DMark

AMD by již brzy měla představit několik vylepšených modelů desktopových grafických karet série Radeon RX 6x50 XT a jak to podle uniklých dat z webu Wcftech vypadá, v případě nejvýkonnější modelu se možná dočkáme překvapení, které rozhodně nepotěší Nvidii.

V rámci uniklých grafů z testu 3DMark TimeSpy totiž chystaný nejvyšší model Radeon RX 6950 XT poměrně výrazně předčí nejnovějšího krále od Nvidie – GeForce RTX 3090 Ti.

Nejde přitom jen o miniaturní rozdíl, ale přibližně o 6,5 %, což je poměrně překvapení. Současný Radeon RX 6900 XT totiž nestačil na GeForce RTX 3080 Ti, natož na GeForce RTX 3090. Dle odhadů by takové navýšení výkonu mohlo AMD dosáhnout ve spojení několik věcí jako rychlejších pamětí a zvýšeného TGP, které je u aktuálních modelů výrazně nižší, než má Nvidia.

AMD to tak umožní dosáhnout vyšších frekvencí a pokud se tyto nové čipy vyrábí i s novějším 6nm procesem, dávalo by to velký smysl. V grafu jsou vidět i další chystané modely – Radeon RX 6750 XT a 6650 XT, které také dosahují výrazně vyššího výkonu.

Jak bude vypadat realita a zda prezentované rozlišení 1440p není nějaká speciální výjimka, to ukáží až velké nezávislé testy. Možná se jich dočkáme už 10. května.