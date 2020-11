AMD Radeon RX 6700 XT bude mít 12 GB paměti a dorazí v lednu

AMD zatím uvedlo tři modely desktopových grafických karet řady Radeon RX 6000, konkrétně Radeon RX 6800, 6800 XT a 6900 XT. Zatímco první dva zmíněné modely už jsou i v prodeji (byť jsou zcela vyprodané), nejvýkonnější model se začne prodávat až od 8. prosince. AMD ale stejně jako Nvidia chystá i nižší modely a jedním z prvních budou nejspíše Radeony RX 6700 a 6700 XT.

Právě o Radeonech RX 6700 a 6700 XT se nyní objevilo několik neoficiálních informací, které se ale částečně potvrzují, takže o to více lze očekávat, že reflektují skutečnost. Karty by měly mít čipy Navi 22 XTL a Navi 22 XT, které by měl mít až 40 výpočetních jednotek (CU), což by odpovídalo až 2 560 stream procesorům.

NV22 XT 186-211 W TGP (RX 6700 XT) 🧐

NV22 XTL 146-156 W TGP (RX 6700?)

12 GB GDDR6 — Patrick Schur (@patrickschur_) November 20, 2020

V obou případech by karty měly mít stále nadstandardní kapacitu paměti GDDR6 – 12 GB s 192bitovým rozhraním. TGP modelu Radeon RX 6700 má být dle uniklých informací v rozmezí 146 až 156 W a u Radeonu RX 6700 XT pak mezi 166 W až 211 W.

Zatím se očekává, že oba levnější modely budou představené spíše až v lednu příštího roku. Konkurenční Nvidia chystá levnější GeForce RTX 3060 Ti už na 2. prosince.

Oficiální prezentace nových Radeonů RX 6000