AMD Radeon RX 6500 XT v testech. První 6nm grafika v levném kabátu, která je k smíchu

Už na CESu se AMD pochlubilo novou desktopovou grafickou kartou Radeon RX 6500 XT, která chce zaujmout především cenou. Díky tomu cílí například hráče, kteří mají starší generace grafických karet střední třídy a chtějí upgradovat na novější, která podporuje nejmodernější technologie, jako je třeba ray tracing a podobně. V tom je ale s tím modelem poměrně zásadní háček, ale to si upřesníme později.

6 nm a rekordní frekvence

AMD Radeon RX 6500 XT je první grafickou kartou, která je vybavená 6nm grafickými čipem. O výrobu se pochopitelně stará TSMC a díky této konfiguraci bylo možné dosáhnout i dalšího milníku – rekordní frekvence čipu. Protože se jedná o slabší čip Navi 24 XT, bylo možné dostat frekvenci na základních 2 685 MHz, ale boost frekvence je až neuvěřitelných 2 825 MHz.

Grafické karty AMD Radeon RX 6000 (RDNA2) Radeon RX 6400 Radeon RX 6500 XT Radeon RX 6600 Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6700 XT Čip, architektura Navi 24 XL, RDNA 2 Navi 24 XT, RDNA 2 Navi 23 XL, RDNA 2 Navi 23 XT, RDNA 2 Navi 22 XT, RDNA 2 Počet tranzistorů ? 5,4 miliardy 11,1 miliardy 11,1 miliardy 17,2 miliardy Výroba 6 nm 6 nm 7 nm 7 nm 7 nm Stream procesory 768 1024 1 792 2 048 2 560 Compute Unit (CU) 12 16 28 32 40 ROPs ? 32 64 64 64 Herní frekvence ? 2 685 MHz 2 044 MHz 2 359 MHz 2 424 MHz Boost frekvence ? 2 825 MHz 2 491 MHz 2 589 MHz 2 581 MHz Kapacita a paměť 4 GB GDDR6 4 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 Šířka sběrnice paměti 64bit 64bit 128bit 128bit 192bit infinity Cache 16 MB 16 MB 32 MB 32 MB 96 MB Výpočetní výkon (FP32) ? 5,79 TFLOPS 7,3 TFLOPS 8

TFLOPS 11,8

TFLOPS TDP 53 W 107/120 W 132 W 160 W 230 W Cena (DMOC) ? 5 999 Kč 8 999 Kč 10 990 Kč 13 990 Kč

Samotný čip s architekturou RDNA 2 obsahuje 5,4 miliardy tranzistorů na ploše 107 mm2. Uvnitř je 16 CU s celkem 1 024 stream procesory. Hrubý výkon je dle specifikací AMD kolem 5,79 TFLOPS v SP a 11,57 TFLOPS v DP.

Hlavní problém je ale s pamětí. Ta má totiž u tohoto modelu kapacitu pouze 4 GB a i když se jedná o GDDR6, používá pouze 64bitové rozhraní. Nelze se tak divit tomu, že kartě stačí čtyři linky PCI Express 4.0. TDP karty je 120 W. karta vyžaduje jeden externí napájecí šestipinový konektor PCI Express.

Testy z celého světa

Oproti procesorům a grafickým kartám od Nvidie se tentokrát urojilo poměrně málo testů, respektive kartu dostalo mnohem méně redakcí, než je obvyklé. To ukazuje i na to, že AMD má s dostupností ještě větší problémy než Nvidia.





















Jak můžete vidět na vybraných grafech, karta si nevede vůbec dobře. U starších her se tak nějak vyrovná GeForce GTX 1660, ale někdy ji překoná i stařičká GeForce GTX 980 Ti (ano, čtete správně). Dokonce je u starších her srovnatelná s velmi starou generací Radeon RX 580/590. A to už je pěkná ostuda. Bohužel tím to nekončí.



Zdroj: Guru3D

Jakmile přijdou na řadu moderní hry a také ray tracing, objeví se problém s příliš malou pamětí o kapacitě 4 GB. Propady snímků jsou šílené a často jde jen o několik fps a karta je například ve Far Cry 6 v rozlišení Full HD více než dvakrát pomalejší než stařičký Radeon RX 470 nebo GeForce GTX 1060.



Zdroj: TechPowerUp, HotHardware

S touto kartou tak rozhodně nepočítejte, že si vyzkoušíte ray tracing „v běhu“, je to zkrátka naprosto nepoužitelné a u moderních her budete muset značně snížit kvalitu obrazu, abyste nepřekročili 4GB kapacitu paměti. I tak je ale výkon velmi žalostný.

Nepomůžete si ani s přetaktováním, se kterým dosáhnete maximálně jednotek procent navíc, takže se nevyplatí. AMD u tohoto modelu frekvenci opravdu vyšponovalo na maximální stabilní úrovně.

Cena neodpovídá výkonu

Za tu spoustu let si nevybavuji, že by vyšla tak strašně špatně nastavená grafická karta. AMD zkrátka udělalo chybu s 4GB pamětí (navíc jen 64bitové rozhraní) pro rok 2022 a nastavilo cenu na neobhajitelných 199 dolarů. I několik let staré karty měly 8 GB paměti a netrpí takovými propady snímků za sekundu. S tímto výkonem a omezením by AMD mělo nastavit cenu v oblasti 100 až 150 dolarů a i tak bude asi výhodnější jiný model.

Navíc musíme počítat s tím, že reálná cena na trhu bude ještě mnohem vyšší, pravděpodobně 8 až 10 tisíc korun. Za tuto cenu získáte kartu tak ořezanou, že se jí vysmějí i několik let staré modely.